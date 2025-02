Kenneth Perez: 'Van alle 22 spelers op het veld bij Ajax - Feyenoord sprong er slechts één echt tussenuit'

Kenneth Perez heeft zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA genoten van Jorrel Hato. De analist zag de achttienjarige linksback van Ajax uitblinken tegen Feyenoord (2-1 zege) en geeft hem daarvoor complimenten in Dit was het Weekend op ESPN.

De Klassieker hield zondag kwalitatief niet over, maar Hato onttrok zich volgens Perez aan de malaise. "Je zit te kijken: wie is hier nou echt een toptalent? Wie is hier beter dan de rest? Wie kan meer dan alleen meehobbelen in de Eredivisie? Wat mij betreft was dat Hato", aldus de oud-middenvelder.

"Als je zit te kijken van boven naar 22 spelers die heel hard hun best doen, om hun rol te vervullen, dan sprong hij ertussenuit. Dat gaan om dingetjes als een bijzondere aanname of net het gevaar herkennen."

Hato bleef volgens Perez 'ontzettend goed op de been tegen Anis Hadj Moussa'. "Verdedigend goed en hij bleef eroverheen gaan wanneer het kon. Hij had een aandeel in de goal. Hij is vaardig aan de bal. Wat wil je nog meer van een linksback?"

Hato speelt niet eens op zijn favoriete positie onder Francesco Farioli. "Ik denk dat het goed voor hem is om een jaar linksback te spelen, om een nog betere centrale verdediger te worden", zegt Perez.

De voltallige Europese top zit achter Hato aan. De verdediger ging in januari niet in op een toenaderingspoging van Real Madrid en Liverpool. Perez begrijpt de belangstelling voor Hato wel. "Hij is heel jong, maar speelt al heel volwassen. Als ik scout zou zijn bij een topclub in Europa, zou hij wel in mijn boekje komen."