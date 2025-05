Kenneth Perez: 'Onvoorstelbaar dat de KNVB dit toelaat. Ik vind het echt idioot'

Bondscoach Michael Reiziger wil met de selectie van de afgelopen twee jaar een gooi doen naar de Europese titel. Hierdoor ontbreken onder meer Mexx Meerdink en Wouter Goes in de definitieve EK-selectie, ondanks een sterk seizoen bij AZ met Europees voetbal als beloning.

''Dat is wat mij betreft de omgekeerde wereld'', verklaart Perez in Voetbalpraat toen hij de selectie onder ogen kreeg. ''In het jeugdvoetbal moet je de grootste individuele talenten op zo'n toernooi laten spelen.''

''Want daar heb je later wat aan voor het grote Oranje. Als je als team naar het EK gaat zonder exceptionele talenten, dan haal je misschien een goed resultaat, wow gefelicteerd. Maar so what? Het gaat erom dat individualisten excelleren op zo'n toernooi. Dat is ook de taak van Reiziger, dat ze in een team passen'', geeft de Deense analist mee aan de bondscoach.

Vincent Schildkamp haalt uit de woorden van Perez dat de oud-voetballer een EK met Jong Oranje als opleidingstraject ziet richting het Nederlands elftal. ''Absoluut'', beaamt Perez.

''Ik zit er een beetje tussenin. Er zitten spelers bij die al in het Nederlands eltal speelden'', haakt Willem Vissers in. ''Dus dat kun je niet echt opleiden noemen. Maar ik ben het wel deels met Kenneth eens dat je de besten moet oproepen.''

''Als dan Emegha niet meegaat omdat hij geblesseerd is, en je roept nog Mexx Meerdink niet op, dan vind ik dat toch wel vreemd'', aldus de verslaggever van de Volkskrant.

Perez gaat verder: ''Meerdink is heel lang geen eerste spits geweest bij AZ. Een groot talent met veel goals. En dat is dan geen reden voor Reiziger om hem mee te nemen. Hij is in bloedvorm en een groot talent. Alle reden om mee te nemen.''

''Maar schors Meerdink dan, net zoals toen met Ryan Gravenberch. Want het moet niet te makkelijk worden om af te zeggen. Alleen is dit het voorland voor topvoetbal, voor het Nederlands elftal. Dan zie ik toch liever de exceptionele talenten.''

''En het is onvoorstelbaar dat het wordt toegelaten door de KNVB. Ik vind het echt idioot. Givairo Read is ook opeens heel goed geworden, maar niet geselecteerd. Wouter Goes, waarschijnlijk international over een paar jaar, niet geselecteerd'', aldus de zeer verbaasde Perez.

Reiziger

Meerdink had vorig jaar november zijn debuut kunnen maken voor Jong Oranje in een oefeninterland. De 21-jarige aanvaller bedankte echter voor de eer, om vervolgens wél uit te komen in een oefenduel van AZ. Meerdink is sindsdien niet in beeld bij Reiziger en mist dus het EK van volgende maand.

''Als je een uitnodiging krijgt, moet je wel komen opdagen'', zo oordeelt Reiziger een halfjaar later in Rondo. ''Dan kunnen we van daaruit zien of je kan spelen of niet. Je bent altijd international, en niet wanneer het je uitkomt.''

''Het heeft niet helemaal daarmee te maken'', benadrukt de bondscoach vervolgens. ''Het heeft ermee te maken dat we al twee jaar bezig zijn met een elftal. En met de speelwijze die we hanteren. Dan wil je dat niet elke keer helemaal veranderen.''