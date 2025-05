Kenneth Perez en Marciano Vink zijn in Dit Was Het Weekend van ESPN lovend over de prestaties van Telstar. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is nog maar twee duels verwijderd van de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De Eredivisie lonkt voor de Noord-Hollanders.

''Telstar speelt érg leuk. Ik vind ze het hele seizoen al leuk spelen, wat ik aan wedstrijden gezien heb. Duidelijke coach, leuke kerel ook'', is Vink lovend over hoofdtrainer Anthony Correia.

''Correia, geweldig man'', aldus Kenneth Perez met een glimlach op zijn gezicht. ''Die wil ik graag terugzien volgend jaar. Of een club in de Eredivisie moet hem nemen.''

''Volgens mij zijn ze allemaal al bezet en voorzien'', werpt presentator Milan van Dongen direct op na de analyse van Perez.

''Ajax misschien niet'', countert Perez terwijl hij hard in de lach schiet. De analist verwijst daarmee naar de twijfels over het aanblijven van Francesco Farioli in Amsterdam.

''Ik weet helemaal niet hoe Telstar voetbalt, maar als je dit met zulke kleine middelen presteert. Ik vind het wel een beetje lullig voor die oud-voorzitter (Pieter de Waard, red.). Dat was wel een grappige man'', aldus Perez.

Telstar wist in de eerste ronde van de Keuken Kampioen Play-Offs overtuigend af te rekenen met ADO Den Haag. In de halve finale wacht een tweeluik met FC Den Bosch. Dinsdag is de heenwedstrijd in Den Bosch, met de return vrijdag in Velsen-Zuid.