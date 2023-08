Kenneth Perez geeft twee prachtige complimenten aan Noa Lang

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 03:46

Noa Lang heeft in zijn eerste officiële optreden voor PSV een uitstekende indruk achtergelaten op Kenneth Perez. De linksbuiten besliste vrijdagavond de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1) met een laat doelpunt en kan op complimenten rekenen van de analist van ESPN. "Ik heb wel dingen gezien waar ik enthousiast van word bij Lang" , aldus Perez, die de loopacties en spelintelligentie van de spelmaker prijst.

"Ik zei dat in de rust al: ik heb Lang niet echt gevolgd in België, maar wat ik goed vind om te zien is dat hij ook diepgaat. Dat hij niet alleen maar in de bal komt. Want hoeveel buitenspelers, zeker degenen die zichzelf geweldige voetballers vinden, en dat vindt Lang zichzelf denk ik wel, komen niet alleen maar in de bal? Ik houd van buitenspelers die ook aanvoelen: waar is de ruimte? Dan duik je daarin. En dat is een pre voor een buitenspeler."

Perez zag meer goede dingen van Lang. "Ik ken hem buiten het veld niet, maar ik vind hem wel echt voetbalintelligent. Het is een speler die weet waar de bal gaat vallen, waar de ruimte ligt, waar de kansen liggen voor hem en zijn teamgenoten. Ik vind hem wel voetbalintelligent. Ik heb ook veel zin om hem te gaan volgen. Ik ben hem eerlijk gezegd een beetje uit het oog verloren, omdat hij in België speelde."

PSV besliste de wedstrijd in de 79ste minuut. Olivier Boscagli zette de aanval op met een fenomenale lange bal op de dieplopende Ismael Saibari. "Het is volgens mij een beetje geluk voor Saibari, want volgens mij wilde op doel schieten, maar hij raakte hem op de hak", zegt Perez. Daardoor kwam de bal bij de tweede paal terecht, waar Lang kon binnenlopen.