Spanje in de ban van Nederlander: hoogste puntengemiddelde van alle clubs

Zaterdag, 18 november 2023 om 14:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:13

Dick Schreuder maakt furore in Spanje. De 52-jarige Barnevelder, broer van Alfred Schreuder, gaat met CD Castellón aan kop in de Spaanse derde divisie en behaalt tot dusver gemiddeld het hoogste puntenaantal van alle clubs in de grootste Spaanse competities. "Hij is de sensatie van de nieuw gevormde club", schrijft Marca.

Het verhaal van Schreuder is bekend. Afgelopen zomer kwam de Nederlander, toen nog in dienst bij PEC Zwolle, plots op de radar bij het ambitieuze Castellón, uitkomend in de Primera Federación, het derde niveau in Spanje. De club is in handen van Haralabos Voulgaris, een 47-jarige steenrijke pokerspeler, en heeft grootse plannen.

Voulgaris heeft de ambitie om binnen zes jaar naar LaLiga te reiken. Afgelopen seizoen slaagde De Griekse Canadees er met zijn 'speeltje' net niet in om promotie naar het tweede niveau af te dwingen. In de finale van de play-offs werd de ploeg uitgeschakeld. Met Schreuder aan het roer ligt de club nu wel op koers om te promoveren.

Castellón gaat namelijk aan kop in de Primera Federación met 31 punten uit 12 duels en behaalde daarmee een puntengemiddelde van 2,5 punt per wedstrijd. Geen enkele club in de vier hoogste voetbalcompetities in Spanje weet dat vooralsnog te overtreffen. Slechts één keer werd er verloren dit seizoen.

"Ik probeer niet te veel belang te hechten aan tactiek", verklaart Schreuder zijn geheim in Marca. "Ik vind het belangrijker dat iedereen zich verenigd voelt en hard werkt. Ik wil dat mijn spelers de vrijheid voelen om zich te uiten."

Schreuder erkent dat een loopbaan als trainer geen vanzelfsprekendheid was. "Het klopt dat ik nooit de wens had om voetbaltrainer te worden. Het was niet alleen dat ik er niet in geïnteresseerd was of door aangetrokken raakte. Ik wilde gewoon niet verder in het voetbal."

In zijn nopjes

Voulgaris is in zijn nopjes met Schreuder. "Dick is een hecht persoon. Hij communiceert in het Engels, hoewel hij Spaans leert. De prestaties van het elftal hebben ervoor gezorgd dat zelfs de internationale pers in ons geïnteresseerd is geraakt en naar Castalia komt."

"We volgden Dick al heel lang vanwege zijn agressieve, aanvallende speelstijl", gaat de eigenaar verder. "Dat sluit volledig aan bij de manier waarop ik wil dat onze ploeg speelt. Misschien dat de spelers de eerste weken van de voorbereiding gesloopt waren, maar inmiddels zijn ze eraan gewend. Dat betaalt zich uit op het veld."