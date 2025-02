Volgens Sjoerd Mossou is het 'echt krankzinnig' en 'gênant' dat Feyenoord kampt met zoveel blessures, zo vertelt de journalist van het Algemeen Dagblad in de voetbalpodcast van het landelijke medium.

Feyenoord heeft dit jaar inderdaad te maken met een behoorlijk opmerkelijk aantal blessures. Woensdagavond neemt de ploeg van Brian Priske het op tegen PSV in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker, maar is bepaald niet op volle oorlogssterkte.

Justin Bijlow, Jordan Lotomba, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje en Calvin Stengs liggen langere tijd eruit en ook Bart Nieuwkoop, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman en Anis Hadj-Moussa zijn niet beschikbaar voor het bekerduel.

Nadje en Lotomba komen vermoedelijk überhaupt niet meer in actie dit seizoen, pent het Algemeen Dagblad in de woensdageditie van de krant neer. Ook de naar AC Milan vertrokken Santiago Gimenez en Ayase Ueda kampten eerder dit seizoen met langdurige blessures, terwijl ook aanvoerder Quinten Timber net terugkeert van zijn kwetsuur.

De staf die zich bemoeit met de medische conditie en fitheid van de selectie moet zeker geëvalueerd gaan worden, denkt Mossou. "Dit is echt krankzinnig", oordeelt hij direct hard als het onderwerp ter sprake komt.

"Ik vind het best wel begrijpelijk dat er discussie is over de hoofdtrainer, maar volgens mij zou het hoofdthema bij Feyenoord op dit moment alleen maar moeten zijn: hoe kan dit in godsnaam gebeuren?"

"Hoe kan het in godsnaam gebeuren dat je iedere keer een persconferentie begint met een lijst van jongens die nu weer zijn afgevallen", vervolgt de journalist en columnist verbaasd.

"Het is gênant. Dit moet de hele club zich aanrekenen. Uiteindelijk is de trainer verantwoordelijk. maar er zit echt iets helemaal mis bij de afdeling inspanningsfysiologie en medische zaken", aldus Mossou.

Mutaties in die afdeling zijn bittere noodzaak, stelt hij. "Daar moet grondig worden ingegrepen, want dit slaat natuurlijk helemaal nergens meer op. Dit kun je ook niet meer op toeval of botte pech gooien. Dit kan niet."