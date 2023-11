Keiharde clash tussen fans en politie werpt schaduw over Brazilië - Argentinië

Woensdag, 22 november 2023 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:12

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië is in de nacht van dinsdag op woensdag ontsierd door rellen op de tribune. De Braziliaanse politie raakte slaags met Argentijnse fans, waarop het duel moest worden uitgesteld. Binnen de lijnen was Argentinië te sterk. Een doelpunt van Nicolas Otamendi bleek voldoende voor de zege: 0-1.

Nog voor het duel was begonnen ging het al mis op de tribunes van het Estádio Maracanã. Braziliaanse en Argentijnse media schrijven dat het misging tijdens het afspelen van de volksliederen. Ook wisten naar verluidt veel Argentijnen hun eigen zitplek niet te vinden in het stadion.

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren:



?????????? Crazy scenes in the stands at Maracanã between Brazilian police and Argentina fans. Full footage by @_igorrodrigues ?? pic.twitter.com/lF4uzyI8A9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2023

Wat volgde was een harde confrontatie tussen de Braziliaanse politie en de bezoekende fans. Op beelden is te zien hoe de spelers de boel proberen te sussen. Onder meer Emiliano Martínez zoekt de confrontatie met de politie. De WK-kwalificatiewedstrijd werd een half uur later aangevangen dan gepland. Ten minste zes mensen zijn opgepakt.

De grimmige sfeer werd binnen de lijnen doorgezet, daar de beginfase van het duel zich liet kenmerken door enkele harde overtredingen. Het kwam Gabriel Jesus en Raphinha al binnen het kwartier op een gele kaart te staan. In de slotfase zou Joelinton nog worden weggestuurd met een directe rode kaart.

De eerste kans van de wedstrijd werd op slag van rust genoteerd door Gabriel Martinelli, die een schot van de rand van de zestien gekeerd zag worden op de doellijn. Het tweede gevaar van Braziliaanse zijde, tien minuten na rust, kon onschadelijk worden gemaakt door Martínez.

Na ruim een uur spelen werd de ban gebroken door Otamendi. De centrale verdediger torende bij een corner hoog boven iedereen uit en liet Alisson Becker kansloos met een kopbal: 0-1. De ploeg van Lionel Scaloni wist die marge met verve te verdedigen en boekte daarmee een historische zege op de aartsrivaal.

Voor Brazilië betekende het de eerste thuisnederlaag in de WK-kwalificatie. Na eerdere nederlagen tegen Colombia en Uruguay en het gelijkspel tegen Venezuela staan de Goddelijke Kanaries er beroerd voor. Argentinië leidt de dans in Zuid-Amerika met vijftien punten uit zes duels.

'Beschamend'

Voormalig Ajacied Lisandro Martínez heeft via sociale media zijn afschuw uitgesproken over de gebeurtenissen in Maracanã. "Het is een schande om te zien hoe de Braziliaanse politie te werk gaat. Hoe kan dit mogelijk zijn? Hoe lang gaan we dit nog zien? Het is altijd hetzelfde (in Brazilië)."