Kees Kwakman pleit voor debutant in Oranje: ‘Gaan met die banaan’

Donderdag, 12 oktober 2023 om 11:23 • Wessel Antes • Laatste update: 11:25

Kees Kwakman zou tegen Frankrijk kiezen voor een middenveld met Mats Wieffer, Joey Veerman en Tijjani Reijnders. Dat zegt de analist van ESPN te gast in Voetbalpraat. Wieffer is niet de enige Feyenoorder die Kwakman zou opstellen, daar de voormalig verdediger Quilindschy Hartman prefereert boven Daley Blind. “Gaan met die banaan”, aldus Kwakman.

De kans is groot dat Veerman door de afwezigheid van Frenkie de Jong in de basis start bij Oranje. Omdat de middenvelder van PSV veel risico in zijn spel legt, hoopt Kwakman dat Ronald Koeman kiest voor een controleur achter hem. “Zeker als je naar Frankrijk kijkt, is het wel de vraag hoe Koeman dat gaat doen.”

Omdat les Bleus vaak kiezen voor Antoine Griezmann op 10, staat Koeman volgens Kwakman voor een lastige keuze. “Ga je daar iemand op zetten, zoals Slot deed met Zerrouki? Of speel je met twee controleurs die hem om en om op moeten pakken, want Griezmann gaat natuurlijk zwerven.”

“Ik denk niet dat Koeman voor Veerman en Reijnders naast elkaar kiest”, gaat Kwakman verder. “Ik zou daar Wieffer tussen zetten, meer als controleur, omdat hij ook goed kan verdedigen.” Volgens Kwakman kan Wieffer anderen daardoor vrijer laten spelen.

“Reijnders kan dan in zijn rol van AC Milan spelen, wat dieper. En Veerman dan als verbindingsspeler”, lepelt Kwakman zijn ideale middenveld op. “Voorin heb je dan alleen Malen en Simons, die zou ik daarin dan een vrije rol geven.”

Kwakman zou vanuit de achterhoede kiezen voor twee extra aanvallende wapens. “Hartman en Dumfries. Hup, gaan met die banaan!” Jan Joost van Gangelen vraagt waarom Blind niet wordt genoemd. “Dan zou ik voor Hartman kiezen. Omdat je dan ook wel meer diepgang nodig hebt, wanneer je op het middenveld kiest voor Wieffer en Veerman.”

Kwakman vreest echter dat Koeman een andere keuze maakt. “Ik denk niet dat dit de opstelling wordt hoor. Ik denk dat hij met De Roon gaat spelen, gewoon op Griezmann. Al moet ik zeggen dat ik niet altijd goed zit wat betreft het Nederlands elftal.”