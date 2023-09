Kassa in Amsterdam: Ajax tweede op lijst van clubs met beste transferbalans

Sinds 2014 heeft Ajax 434 miljoen euro winst op de transfermarkt gemaakt, zo berekende het Zwitserse voetbalobservatiebureau CIES. Daarmee behoren de Amsterdammers tot de grootste uitblinkers als het gaat om het draaien van zwarte cijfers. Het Manchester United van Erik ten Hag leed in deze periode juist 1,4 miljard euro verlies. Er is wereldwijd geen andere club met zo’n slechte negatieve balans.

Naast United hebben nog twee andere clubs in het afgelopen decennium meer dan een miljard euro verlies op de transfermarkt geleden: Chelsea (1,03 miljard) en Paris Saint-Germain (1,01 miljard). De toptien wordt gecompleteerd door Arsenal, Manchester City, Newcastle United, Barcelona, Tottenham Hotspur, AC Milan en West Ham United.

The Blues leden in het kalenderjaar 2023 ook het grootste verlies (558 miljoen) van alle clubs. In dit rijtje staat Al-Hilal op nummer twee met een verlies van 362 miljoen euro. De Saudische topclub lijfde deze zomer onder meer Neymar, Sergej Milinkovic-Savic, Rúben Neves, Malcom, Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly en Yassine Bounou in.

Wanneer er wordt gekeken naar de winnaars op de transfermarkt in het afgelopen decennium, is te zien dat de drie Nederlandse topclubs allemaal mooie winsten kunnen noteren. Feyenoord verdiende sinds 2014 71 miljoen euro, PSV draaide met 262 ook prachtige zwarte cijfers, terwijl Ajax maar liefst 434 miljoen winst wist te boeken. De Amsterdammers hoeven slechts één andere club voor zich te dulden.

Benfica mag zich met recht dé transferkampioen van het afgelopen decennium noemen. De Portugese topclub verdiende op de transfermarkt 764 miljoen euro door zijn spelers voor ongekende bedragen te verkopen. Alleen de uitgaande transfers van João Félix, Enzo Fernandéz, Darwin Núñez, Rúben Dias en Gonçalo Ramos leverde Benfica in totaal al meer dan 450 miljoen euro op.

