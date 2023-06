‘Karim Benzema hakt knoop door en gaat Real Madrid na veertien jaar verlaten’

Donderdag, 1 juni 2023 om 16:14 • Guy Habets • Laatste update: 18:14

Karim Benzema gaat vertrekken bij Real Madrid. De Franse spits belegt naar alle waarschijnlijkheid nog op donderdag een persconferentie, waarin hij volgens diverse goed ingelichte journalisten te kennen zal geven dat hij De Koninklijke na veertien jaar gaat verlaten. Een transfer naar Al-Ittihad ligt naar verluidt in het verschiet voor Benzema.

Diverse goed ingevoerde journalisten en media uit Spanje melden dat de persruimte van Real Madrid klaargemaakt wordt voor een persconferentie. Daar zal Benzema waarschijnlijk over zijn vertrek gaan vertellen. Benzema had een aflopend contract in Madrid, waardoor de speculaties over zijn toekomst al enige tijd gaande waren. Nu komt er dus duidelijkheid van de Franse spits, die in de zomer van 2009 de overstap van Olympique Lyon naar Real Madrid maakte. Uiteindelijk kwam hij tot 647 wedstrijden voor de hoofdstedelingen. Daarin was hij goed voor 353 doelpunten en 165 assists.

Benzema werd na het vertrek van Cristiano Ronaldo de grote aanvalsleider van de club. In het seizoen 2021/22 beleefde Coco een legendarisch Champions League-seizoen. De goaltjesdief maakte vijftien treffers en bereikte de finale tegen Liverpool. Real Madrid won de wedstrijd (1-0) en aan het einde van het jaar werd hij beloond met de hoogste individuele onderscheiding: de Ballon d'Or. Benzema won met Real Madrid ook talloze prijzen, waaronder vijfmaal de Champions League en vier keer de Spaanse landstitel.

Met het afscheid van het clubicoon moet Real Madrid op zoek gaan naar een nieuwe aanvalsleider. De clubleiding van de Koninklijke hield al rekening met het vertrek van de 97-voudig Frans international. Het Spaanse Relevo meldde eind mei dat Espanyol-spits Joselu op de nominatie staat om naar Real Madrid te verkassen. De aanvaller heeft een clausule in zijn contract staan die bepaalt dat hij de club bij degradatie op huurbasis mag verlaten. Espanyol daalde in speelronde 37 officieel af naar LaLiga 2.

Saudi-Arabië wil de organisatie van het WK in 2030 op zich nemen en in dat kader zoekt men naar manieren om het profiel van het land een boost te geven. De komst van Benzema moet voor een positieve impuls zorgen. Al-Nassr wist Cristiano Ronaldo in januari binnen te hengelen en er gaan ook al enige tijd geruchten over de komst van Lionel Messi, die Paris Saint-Germain sowieso gaat verlaten deze zomer.