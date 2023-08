Kane is bij debuut in Bundesliga direct goud waard voor Bayern München

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 22:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:56

Harry Kane heeft vrijdagavond bij zijn debuut in de Bundesliga direct zijn visitekaartje afgegeven bij Bayern München. De onlangs aangetrokken aanvaller tekende voor een assist en een doelpunt in de met 0-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Werder Bremen. Matthijs de Ligt kwam na rust binnen de lijnen bij de regerend landskampioen en Ryan Gravenberch bleef negentig minuten op de bank zitten.

Trainer Thomas Tuchel wil nog steeds een nieuwe doelman aantrekken. In de tussentijd krijgt Sven Ulreich het vertrouwen onder de lat. In de verdediging koos de oefenmeester voor (van rechts naar links) Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Kim Min-jae en Alphonso Davies. Leon Goretzka en Joshua Kimmich bewaakten op het middenveld de controle. Leroy Sané, Jamal Musiala en Kingsley Coman zorgden voor de aanvallende intenties in de linie daarvoor. Kane was de aanvalsleider en De Ligt en Gravenberch keken dus toe in het Weserstadion. Bij Werder moest het gevaar vooral komen van Niclas Füllkrug.

Bayern kende een droomstart in Bremen: Kane lanceerde Sané met een slimme pass vanaf eigen helft en laatstgenoemde rondde na een lange sprint beheerst af: 0-1. Mazraoui had pech toen hij na twintig minuten een knal van buiten de zestien net naast het doel zag vliegen. Kane probeerde ook de voorsprong te verdubbelen voor Bayern, maar de spits werd onder meer gestuit door doelman Jiri Pavlenka. Een minieme voorsprong derhalve halverwege voor der Rekordmeister, vorige week nog kansloos tegen RB Leipzig (0-3) in het duel om de Duitse Supercup.

Bremen bleef na rust hopen op een gelijkmaker, al wist de thuisploeg Bayern niet echt aan het wankelen te brengen. De soms wat onzekere Kim Min-jae werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald door Tuchel, met De Ligt als diens vervanger. Ruim een kwartier voor tijd gooide Kane de ontmoeting in het slot met een knal van binnen de zestien, na een goede pass van Davies in de loop. De doelpuntenmaker bleef kort daarna op het veld liggen met een blessure, al hoefde Kane niet direct gewisseld te worden. Tuchel besloot hem enkele minuten later alsnog te wisselen, dit allemaal uit voorzorg. Sané bekroonde zijn geslaagde avond een minuut voor tijd met een knal in de linkerbenedenhoek: 0-3. De sterk ingevallen Mathys Tel bepaalde de einstand op 0-4.