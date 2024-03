Kan jeugdinternational Oranje een sensatie worden? ‘Heeft wat weg van Osimhen’

Süleyman Öztürk is lyrisch over Emanuel Emegha. De 21-jarige spits maakte afgelopen zomer voor 13 miljoen euro de overstap van Sturm Graz naar RC Strasbourg, waar hij het doel geregeld weet te vinden.

Emegha beleefde zijn doorbraak in het betaald voetbal bij Sparta Rotterdam, waarna hij in januari 2022 werd opgepikt door Royal Antwerp FC. Een half jaar later tekende hij bij Sturm Graz en inmiddels maakt hij naam voor zichzelf bij Strasbourg.

De spits stal afgelopen zaterdag nog de show in het competitieduel met FC Nantes. Emegha kwam in de uitwedstrijd twee keer tot scoren en bezorgde Strasbourg daarmee een 1-3 zege.

Emegha mocht zich vervolgens afgelopen maandag bij Jong Oranje in Zeist melden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger speelt donderdag een oefenduel met Noorwegen en volgende week maandag wacht de EK-kwalificatiewedstrijd tegen en in Moldavië.

Öztürk heeft complimenten over de jeugdinternational. “Emegha heeft snelheid, energie naar voren en diepgang”, begint de journalist in een video-item van Voetbal International. “Toen dacht ik: goh, als je daar een nummer 10 achter zet die dat begrijpt, bijvoorbeeld een Xavi Simons. Je kan Emegha zo bij RB Leipzig op de plek van Loïs Openda neerzetten, want Emegha heeft ook een ongelooflijk wapen.”

Presentator Jarno Verweij laat zich vervolgens ontvallen dat hij bij het zien van Emegha ‘een klein beetje’ aan Napoli-spits Victor Osimhen moet denken. “Ik ook, daar lijkt hij ook wel op”, reageert Öztürk. “Osimhen is natuurlijk ook via Charleroi naar Lille gegaan en uiteindelijk bij Napoli beland.”

“Bij Napoli is over Osimhen gezegd dat hij niet kan meevoetballen. Maar dat is helemaal het ding niet bij Osimhen”, stelt Öztürk. “Hij heeft een kwaliteit die heel veel andere spelers niet hebben. Emegha heeft dat ook. Als hij gelanceerd wordt, dan houd je hem niet meer tegen.”

De volger van het buitenlandse voetbal voorspelt dat Emegha een grote toekomst tegemoet gaat. “Als hij op de juiste manier bediend wordt door zijn ploeggenoten, dan kan hij een sensatie in de Ligue 1 worden. Emegha heeft dit seizoen al zeven keer in de Franse competitie gescoord. Dat is heel knap voor een jongen die net 21 jaar is geworden.”



