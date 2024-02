‘Jongens zoals ik worden niet gewaardeerd in Nederland’

Emanuel Emegha heeft in gesprek met Ziggo Sport zijn onvrede geuit over de manier van benadering in het Nederlandse voetbal. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en maakte op Het Kasteel zijn profdebuut, maar 'wordt in het buitenland pas echt gewaardeerd'.

Emegha beleefde bij Sparta zijn doorbraak in het betaalde voetbal, waarna hij in januari 2022 werd opgepikt door Royal Antwerp FC. Een half jaar later maakte hij de overstap naar Sturm Graz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels draagt Emegha het shirt van Strasbourg en voelt hij zich goed in het buitenland. "Jongens als ik worden niet gewaardeerd in Nederland", vertelt hij. "In Nederland houden ze van positiespel, dit en dat. In het buitenland gaan de handen op elkaar voor mannen zoals ik."

In dienst van Antwerp kwam Emegha niet verder dan één wedstrijd. "Bij Antwerp is het helaas niet gelukt in dat halve jaartje, dat was jammer. Maar ik heb nooit opgegeven. Bij Sturm Graz had ik de mindset: 'Hier moet ik het doen, anders ga ik naar de KKD.'"

"De KKD is niet erg, maar voor mijn doen en de dromen die ik heb, dan zou ik die kapot moeten maken. Dat heb ik gedaan. Er was belangstelling van de hele wereld. Ik heb gekozen voor Strasbourg en mijn verhaal is nog niet klaar."

Emegha tekende afgelopen zomer een vijfjarig contract bij Strasbourg, de huidige nummer tien van de Ligue 1. In achttien officiële wedstrijden was hij vijf keer trefzeker en zorgde hij één keer voor het voorbereidende werk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties