Jong Oranje-spits Emanuel Emegha sprak met Nederlandse topclub: ‘Het is goed zo’

Emanuel Emegha heeft afgelopen zomer contact gehad met een Nederlandse topclub, zo onthult de 21-jarige aanvaller van Jong Oranje in een uitgebreid interview met Voetbal International. De Haagse spits zelf zag het wel zitten om terug te keren naar de Eredivisie, maar zijn zaakwaarnemer geloofde niet in het verhaal van de niet bij naam genoemde geïnteresseerde club.

Na een goed seizoen bij Sturm Graz in Oostenrijk telde Strasbourg afgelopen zomer liefst 13 miljoen euro neer om Emegha tot 2028 in te lijven. Bij Racing is de Nederlandse jeugdinternational dit seizoen een vaste basisspeler onder Patrick Vieira. In 25 officiële wedstrijden namens Strasbourg was Emegha goed voor 8 doelpunten en 2 assists.

Volgens journalist Süleyman Öztürk moest Emegha hardop lachen toen hij een vraag kreeg over interesse van Nederlandse topclubs. “Ik wil geen verhaal de wereld in helpen. Het is goed zo.” Vervolgens erkende de spits wel dat hij contact heeft gehad met een grote club uit zijn geboorteland. “Ja, ik geloofde wel in het verhaal, maar mijn zaakwaarnemer niet. En hij heeft he-le-maal gelijk gekregen. He-le-maal.”

Met welke club Emegha heeft gesproken blijft vooralsnog onduidelijk. Het Oostenrijkse Laola 1 linkte de rechtspoot begin juli wel aan Feyenoord. Emegha wordt vertegenwoordigd door zaakwaarnemerskantoor Prime11, dat voornamelijk jeugdspelers van de Rotterdamse club onder contract heeft staan.

Emegha legt uit waarom hij uiteindelijk voor Strasbourg heeft gekozen. Volgens de aanvaller met Nigeriaanse roots heeft zijn besluit niets te maken met de samenwerking die de Franse club met Chelsea heeft. “Mijn keuze was vooral gebaseerd op de trainer. Ik ben niet naar Strasbourg gegaan vanwege Chelsea. Ze hebben de mogelijkheid om mij te kopen, maar als Arsenal interesse toont, kan ik ook gewoon naar Arsenal gaan. Voor mij maakt het helemaal niet uit.”

Emegha heeft geen plan uitgestippeld voor de toekomst. “Ik heb geleerd dat je weinig controle hebt over wat er gebeurt. Als ik nu twintig doelpunten maak en een club biedt Strasbourg vijftig miljoen, dan zullen ze me laten gaan. Dan zullen ze me verkopen. Dat geld kunnen ze goed gebruiken en dan ben ik een goede investering geweest.” Volgens Transfermarkt is Emegha momenteel nog steeds rond de 12 miljoen euro waard.

“Ik heb niet alles in eigen hand. Wat ik wel onder controle heb, zijn mijn prestaties op het veld, mijn vermogen om doelpunten te maken, assists te leveren. Dat is het enige waar ik invloed op kan uitoefenen”, besluit Emegha.

