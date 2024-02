Kale & Kokkie vergelijken Brobbey en Gimenez: ‘Hij is een completere voetballer’

Lawrence de Munck (Kale) en Maarten Vledder (Kokkie) zijn al jaren erg begaan met Ajax. De supporters van de Amsterdamse club hebben op AT5 een eigen video-item en inmiddels een podcast waarin de mannen hun ongezouten mening over Ajax geven. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters kwam op bezoek in Amsterdam en was met name benieuwd wie zij de beste spits van de Eredivisie vinden.

Brian Brobbey is op dit moment de man bij Ajax. De spits kende nog niet zo lang geleden een lastige periode waarin hij weinig scoorde en veel kansen om zeep hielp. Hoe anders is dat nu. Brobbey is een van de weinige sterkhouders in het rampzalige seizoen van de Amsterdammers en legt bijna wekelijks een topwedstrijd op de mat. Mede dankzij zijn doelpunten is Ajax in de afgelopen maanden ontsnapt uit de degradatiezone en geklommen naar plaats vijf. Kale en Kokkie hebben echter nooit getwijfeld aan de spits die onlangs zijn honderdste wedstrijd voor de hoofdstedelingen speelde.

“Vanaf het begin van het seizoen hebben wij (Kale en Kokkie, red.) Brobbey met de volle honderd procent gesteund”, begint Kokkie. “Wij wisten wat Brobbey kan, hoe hij knokt en sleurt en elke wedstrijd meerdere spelers van de tegenstander bezighoudt.”



De sterke spits is niet alleen met zijn goals belangrijk, maar is ook in balbezit van grote waarde voor de Amsterdammers. De spits kan met de rug naar de goal toe vaak de verdedigers van de bal houden en de bal klaarleggen voor een van de aangesloten middenvelders. Het spel van de geboren Amsterdammer is niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. De spits verwierf de afgelopen tijd interesse van onder meer Manchester United, waar zijn oud-trainer Erik ten Hag aan het roer staat. Kokkie: “Er is één grote fout die Brobbey kan maken en dat is om in de zomer een transfer naar Engeland te maken.”

Brobbey verliet Ajax al eerder voor RB Leipzig, maar in het oosten van Duitsland kon de centrumspits totaal niet aarden. Kusters gooit vervolgens de vraag op of Brobbey een hoger bedrag gaat opleveren dan Feyenoord-goalgetter Santiago Gimenez. “Als hij zijn goede vorm doorzet wel, maar dat heeft ook te maken met het feit dat Brobbey bij Ajax speelt. Een zogeheten Ajax-tax”, meent Kale.

“Brobbey is ook wat completer dan Gimenez. Begrijp me niet verkeerd, Gimenez is een fantastische spits en schoot de ballen er op een gegeven moment erg makkelijk in voor Feyenoord, maar als Gimenez niet scoort is hij voetballend ook een stuk minder van waarde. Brobbey heeft ook wedstrijden waarin hij niet scoort, maar met zijn bedrijvigheid houdt hij continu twee man bezig”, oordeelt Kokkie op zijn beurt. Gimenez kende een vliegende start van de competitie, maar de doelpuntenproductie van de Mexicaan is de laatste weken gestagneerd. In de race om de topscorerstitel moet hij op dit moment AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis voor zich dulden, terwijl routinier Luuk de Jong de Feyenoorder in zijn nek hijgt. Respectievelijk hebben de drie spelers twintig, negentien en achttien goals gemaakt. Brobbey volgt op gepaste afstand met dertien treffers.

Kusters vraagt vervolgens of beide heren Brobbey, Gimenez en De Jong kunnen rangschikken op basis van kwaliteit van één tot drie. “Brobbey, De Jong, Gimenez”, antwoordt Kokkie pijlsnel met een glimlach. Kale heeft iets langer bedenktijd nodig. “Ik vind De Jong wel een erg sterk seizoen voetballen”, zegt hij. Kokkie: “Het is echt een lastige kwestie, De Jong heeft een topseizoen, Gimenez is goed en Brobbey wordt iedere week sterker, het zijn alle drie geen slechte spelers natuurlijk, maar als je het voetballend bekijkt zou ik Brobbey op nummer één zetten, gevolgd door De Jong en Gimenez. En als ik het puur als Ajacied bekijk wie ik het liefst bij Ajax in de ploeg wil hebben dan zet ik ook op één Brobbey, op twee Gimenez, met name door zijn leeftijd en op drie De Jong, al is een speler met zijn kopkracht natuurlijk altijd welkom.”

Na lang beraad tussen beide heren komt Kale op de volgende rangschikking uit: “Ik zou toch voor De Jong gaan. In deze vorm, met zijn kopkracht en de voorzetten vanaf de flanken denk ik dat Ajax het meest aan hem (De Jong, red.) zou hebben. We hebben natuurlijk wel de twee beste buitenspelers van de Eredivisie”, grapt Kale.

Berghuis

Enkele weken geleden werd een uitspraak van Ajax-speler Steven Berghuis het onderwerp van gesprek. Hierin meende de Oranje-international dat hij en zijn teamgenoot Steven Bergwijn meer gekoesterd moeten worden door de publieke opinie en dat het slechte spel van Ajax niet alleen hun verantwoording is, omdat zij respectievelijk de routinier van het elftal en de aanvoerder van Ajax zijn. Kale en Kokkie zitten echter op een andere golflengte dan de spelers en nemen het tweetal op de hak.

“Als je zoiets uitspreekt, moet je dat laten zien in het veld. Je moet niet zeggen dat je het bent, maar wekelijks op het veld de beste zijn. De goede wedstrijden van Berghuis en Bergwijn zijn op een hand te tellen”, vertelt Kokkie. Kale vult hem aan: “Als je claimt dat je de beste bent, dan ben je in staat om 34 wedstrijden lang het elftal bij de hand te nemen. Elke 34 wedstrijden het verschil te maken, maar hij (Berghuis, red.) maakt zijn woorden niet waar”, is het harde oordeel van Kale. “In het verleden hadden we spelers als Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt die wekelijks op het veld lieten zien dat ze de beste spelers waren van de Eredivisie, maar niet met woorden.”

Op de laatste vraag, hoe het kan dat Berghuis deze woorden niet waar kan maken, meent Kale het volgende: “Hij heeft het heel moeilijk. Hij komt bij Feyenoord vandaan, waar hij vaak de gevierde man was. In dat Feyenoord-elftal kwam hij bovendrijven en was hij duidelijk beter dan de rest. Sinds hij bij Ajax speelt is hij een van de elf spelers, of een van de 24-koppige selectie geweest. Bij tijd en wijle doet Berghuis het best aardig, maar je ziet bij hem precies wanneer hij het naar zijn zin heeft.”

Steven Berghuis maakte in de zomer van 2021 de gedurfde stap van Feyenoord naar Ajax en kwam tot dusver 113 maal in actie voor de Amsterdammers. Hij wist daarin 29 keer het net te vinden, waaronder donderdagavond in blessuretijd tegen het Noorse FK Bodø/Glimt (2-2). 35 keer was de creatieveling de aangever van een goal in Amsterdamse dienst en met Ajax wist hij in 2021/22 het kampioenschap te veroveren. Daarna volgden twee zeer onrustige seizoenen.

