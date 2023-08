Kaj Sierhuis rondt transfer naar Nederland af en tekent voor drie seizoenen

Kaj Sierhuis is komend seizoen weer in de Eredivisie te bewonderen. De spits komt over van Stade Reims en is woensdagavond gepresenteerd door Fortuna Sittard. Sierhuis koos mede vanwege goede herinneringen aan assistent-trainer Adrie Poldervaart, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij FC Groningen, voor een overstap naar Fortuna. De aanvaller tekent een contract tot medio 2026.

Op de site van Fortuna reageert Sierhuis op zijn overstap. "Ik heb er zin in. “Ik heb de laatste seizoenen te maken gehad met enkele tegenslagen, daarom is het voor mij belangrijk om weer veel minuten te maken. Dat hoop ik de komende seizoenen te kunnen doen in het shirt van Fortuna." In Sittard krijgt hij dus te maken met Poldervaart en Danny Buijs, die hij al kent van zijn uitleenperiode bij Groningen. Daarnaast is het fijn om met de trainers bekende gezichten tegen te komen in Sittard. Ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging."

De goaltjesdief gold in zijn jongere jaren als een groot talent bij Ajax. Zo werd hij in het seizoen 2016/17 topscorer van de Youth League. Speeltijd in het eerste elftal was echter ver weg, ondanks dat hij drie keer in actie kwam voor de hoofdmacht van de Amsterdammers. Ajax verhuurde Sierhuis daarom in de winterstop van het seizoen 2019/20 aan FC Groningen, waar hij samenwerkte met assistent-trainer Poldervaart. Met 10 goals en 4 assists drukte Sierhuis in het hoge noorden zijn stempel in de Eredivisie. Zijn prestaties wekten de interesse van Reims, dat in januari 2020 vier miljoen overmaakte naar Ajax om hem over te nemen.

In de Ligue 1 was de geboren Griek mede door blessureleed niet onomstreden en Reims besloot hem in de zomer van 2021 voor een seizoen te verhuren aan Heracles Almelo. In negentien wedstrijden voor de club uit Overijssel kwam hij tot vier goals en drie assists, waarna hij terugkeerde bij Reims. Mede door de aanwezigheid van Ligue 1-sensatie Folarin Balogun startte Sierhuis afgelopen seizoen slechts een keer in de competitie. Een treffer of assist in de 206 minuten die hij kreeg zat er niet in. Wel vond hij twee keer het net in de Coupe de France. Bij Fortuna moet Sierhuis de opvolger worden van Burak Yilmaz, die zijn kicksen aan de wilgen heeft gehangen.

