Juventus krijgt serieuze concurrentie in de strijd om Romelu Lukaku

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 14:30 • Mart Oude Nijeweeme

AS Roma heeft contact gezocht met Chelsea om te informeren naar de contractsituatie van Romelu Lukaku, meldt Fabrizio Romano. De Londense grootmacht is met de spits overeengekomen dat hij komend seizoen op huurbasis mag vertrekken als er geen definitieve breuk kan worden gerealiseerd. Roma volgt de ontwikkelingen met bovengemiddelde interesse en ziet de Belgische aanvaller graag komen.

Chelsea en Lukaku zijn al enige tijd bezig om tot een compromis te komen. De aanvaller ziet een langer verblijf in Londen niet zitten en vertrekt het liefst permanent van Stamford Bridge. Tot een vertrek is het tot op heden echter nog niet gekomen. Volgens The Athletic voelt Chelsea alleen iets voor een verhuur met een verplichte optie tot koop of een reguliere huurdeal met een aanzienlijke vergoeding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Engelse media melden dat Chelsea en manager Mauricio Pochettino een goede relatie onderhouden met Lukaku, maar dat een vertrek voor alle partijen de beste oplossing is. De Belg, die dit seizoen nog geen minuut in actie kwam, staat nog tot medio 2026 onder contract bij the Blues. Tot dusver kwam hij 59 keer in actie voor Chelsea, waarin hij 15 keer wist te scoren en 3 keer als aangever fungeerde. De Londenaren namen de aanvalsleider twee jaar geleden voor ruim 110 miljoen euro over van Inter.

Ook Juventus nog altijd in de markt

Lukaku houdt de gemoederen deze transferzomer flink bezig. In juli kwam naar buiten dat de clubleiding van Internazionale woest op hem was, daar hij al maanden voor het verstrijken van zijn contract in gesprek zou zijn geweest met Juventus. Vervolgens leek het er even op dat de transfer naar Juventus spaak zou lopen, maar inmiddels is de club uit Turijn weer in gesprek met Chelsea. Dusan Vlahovic moet in de deal betrokken worden.