‘Juventus is bereid 2 spelers te verkopen om komst Joshua Zirkzee te realiseren’

De transfer van Joshua Zirkzee naar AC Milan staat op losse schroeven, zo meldt het Italiaanse CalcioMercato. De onderhandelingen met i Rossoneri bevinden zich naar verluidt in de afrondende fase, maar de commissie voor de zaakwaarnemer van Zirkzee vormt een groot struikelblok, waardoor ook Juventus steeds meer kansen ziet om de deal te kapen.

Achter de standvastigheid van de entourage van Zirkzee schuilen ook meerdere clubs die geïnteresseerd zijn in de Nederlander, waardoor het management van de aanvaller geen haast heeft om tot een akkoord te komen met AC Milan.

Juventus is een van die geïnteresseerde clubs. Eerder nam de club Douglas Luiz al over van Aston Villa in ruil voor twintig miljoen plus Samuel Iling Junior en Weston McKennie. Thiago Motta, de nieuwe trainer van Juve, maakte er geen geheimen van ook Zirkzee graag aan de selectie te willen toevoegen.

Motta werkte afgelopen seizoen bij Bologna zeer succesvol samen met Zirkzee en eindigde op een knappe vijfde plaats in de Serie A, waardoor Bologna zich plaatste voor de Champions League. Motta heeft enorm veel respect voor Zirkzee en zou hem bij Juventus graag in de spits naast Dusan Vlahovic willen hebben.

Echter wordt het realiseren van de komst van Zirkzee een hels karwei voor Juventus. De club loopt niet over van de financiële middelen en zou dan ook spelers moeten verkopen om de spits naar Turijn te halen. Mogelijk worden Moise Kean en Filip Kostic het kind van de rekening.

Juventus denkt een belangrijke troef in handen te hebben in de strijd om Zirkzee, daar sportief directeur Cristiano Guintoli een warme relatie onderhoudt met zaakwaarnemer Kia Joorabchian.

Zirkzee bevindt zich momenteel in Duitsland met de selectie van het Nederlands elftal. De aanvaller werd in eerste instantie thuisgelaten, maar werd door de hamstringklachten van Brian Brobbey later toch aan de selectie toegevoegd door Ronald Koeman.

