Juventus dringend op zoek naar versterkingen en kijkt rond bij Arsenal en City

Dinsdag, 7 november 2023 om 13:26 • Bart DHanis • Laatste update: 14:44

Juventus overweegt om Kalvin Phillips uit zijn lijden bij Manchester City te verlossen. De Italiaanse grootmacht zou volgens Sky Italia de verdedigende middenvelder komende transferperiode naar Turijn willen halen.

Juventus had Pierre-Emile Højberg op het oog. De Deen van Tottenham Hotspur bleek echter onhaalbaar, waardoor la Vecchia Signora nu doorschakelt naar Phillips. Als dat niet lukt, is de club bereid om het vizier te verleggen naar Thomas Partey van Arsenal.

Phillips kwam dit seizoen pas 89 minuten in actie voor City, verdeeld over 4 duels. Josep Guardiola zou dan ook welwillend tegenover een vertrek van zijn wisselspeler staan. Juventus is van plan om Phillips te huren met een optie tot koop na dit seizoen.

Als er geen deal beklonken wordt, gaat Juventus proberen om Partey los te weken bij Arsenal. De Ghanees was afgelopen zomer ook al in beeld bij de Italianen, maar een blessure gooide toen roet in het eten. Ook dit seizoen kwakkelt Partey echter veelvuldig met blessureleed.

Phillips kwam in de zomer van 2022 voor maar liefst vijftig miljoen euro over van Leeds United. In Manchester wist hij echter geen potten te breken. De 27-jarige middenvelder wist nooit een basisplaats te veroveren onder Guardiola en gaat vermoedelijk met flink wat verlies verkocht worden.

Volgens het gerenommeerde Transfermarkt.nl is zijn waarde inmiddels gezakt tot 28 miljoen euro. Partey geldt daarom ook als een duurder alternatief. De 30-jarige spelverdeler is volgens Transfermarkt.nl 35 miljoen euro waard.

Juventus staat momenteel tweede in de Serie A. De club heeft 26 punten verzameld uit 11 duels. Dat is nog altijd twee minder dan Internazionale, dat bovenaan staat. Juventus doet niet mee aan een Europese competitie, daar de club door de UEFA is verbannen.

Juve-coach Massimiliano Allegri zag aan het begin van het seizoen Paul Pogba afhaken. Hij werd geschorst vanwege dopinggebruik. Nicolò Fagioli is tevens niet meer inzetbaar. Hij werd zeven maanden geschorst voor het overtreden van de gokregels.