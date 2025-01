Justin Kluivert zet krankzinnige vorm door en scoort van grote afstand tegen Nottingham Forest

Justin Kluivert blijft ongekend presteren in de Premier League. Na zijn hattrick tegen Newcastle United (1-4 winst) van een week geleden maakte de nummer 10 van Bournemouth zaterdag ook tegen Nottingham Forest al vroeg een prachtig doelpunt.

Kluivert ontving de bal in de negende minuut van de thuiswedstrijd rond de middenlijn. De aanvallende middenvelder kreeg veel ruimte om op te stomen en maakte daar dankbaar gebruik van. Van een meter of twintig haalde Kluivert heerlijk uit: 1-0.

De 25-jarige Kluivert is bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. De voormalig Ajacied staat na 22 competitiewedstrijden dit seizoen op 11 goals en 3 assists. Daarmee bezet Kluivert nu de zevende plek op de topscorerslijst van de Premier League.

Bournemouth is als club eveneens bezig aan het beste seizoen uit de historie. The Cherries begonnen zaterdag als nummer zeven van de competitie. De beste eindnotering van de club was de negende plaats in het seizoen 2016/17.