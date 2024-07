Jürgen Klopp verkiest sabbatical boven razendsnelle terugkeer in voetballerij als bondscoach Verenigde Staten

Jürgen Klopp wordt niet de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten, zo meldt journalist David Ornstein donderdag in een artikel van de New York Times. De Duitse trainer wil na zijn vertrek bij Liverpool minimaal een jaar rust nemen, om dan pas weer na te denken over een terugkeer in de voetballerij.

Het bestuur van de Amerikaanse voetbalbond legde vorige week via een intermediair contact met de momenteel clubloze Klopp. De 57-jarige Duitser ging het gesprek aan, maar past nu voor Team USA. Volgens Ornstein hopen de Amerikanen dat Klopp zich in de komende tijd alsnog bedenkt.

The Independent bracht donderdag naar buiten dat Klopp de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten moest worden. De ervaren coach wordt in Amerikaanse voetbalkringen gezien als de ideale opvolger van Gregg Berhalter (50), die is ontslagen na een teleurstellend verlopen Copa América in eigen land.

Het idee was dat Klopp de Verenigde Staten, als een van de gastlanden, naar een beter WK moet loodsen in 2026. Naar nu blijkt ziet Klopp af van het Amerikaanse avontuur, al blijft de voetbalbond hoop houden op het jawoord van de voormalig manager van Liverpool.

Zoektocht

De Verenigde Staten moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach, zo werd deze week duidelijk. De USSF – de voetbalbond van het land – heeft Berhalter namelijk ontslagen na de dramatisch verlopen Copa América, waarbij Team USA al na de groepsfase naar huis moest.

Berhalter stond zo'n elf maanden aan het roer, na eerder al vier jaar de leiding te hebben gehad over het nationale team van de VS. In maart legde de oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en SC Cambuur nog beslag op de CONCACAF Nations League-titel.

