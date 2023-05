Jürgen Klopp betaalt prijs voor pikante uitspraken: schorsing en geldboete

Donderdag, 18 mei 2023 om 18:20 • Rian Rosendaal

Jürgen Klopp is door de FA voor twee wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De manager van Liverpool krijgt de straf opgelegd vanwege zijn uitspraken over scheidsrechter Paul Tierney na afloop van de spectaculaire 4-3 overwinning op Tottenham Hotspur van eind april. Door de sanctie mist Klopp het laatste thuisduel van dit seizoen met Aston Villa van zaterdag. Assistent-manager Pepijn Lijnders neemt dan de honneurs waar op de bank.

Klopp had ondanks de zege op Tottenham geen goed woord over voor Tierney. "We hebben een geschiedenis met hem", zo liet de Duitse manager optekenen in de Engelse media. "Ik weet niet wat hij tegen ons heeft. Hij zegt dat er niets speelt, maar daar geloof ik helemaal niets van. Ik begrijp niet hoe hij naar mij kijkt. Hoe ik het winnende doelpunt vierde was niet nodig, maar wat hij daarna tegen mij zei toen ik geel kreeg was ook niet bepaald goed te noemen." Klopp rende bij de 4-3 van Diogo Jota in blessuretijd richting de vierde official John Brooks en stond opzichtig in diens gezicht te juichen. Bij die sprint raakte de coach geblesseerd aan zijn hamstring, waarna hij alleen nog kon strompelen.

Liverpool'un Tottenham'i 4-3 maglup ettigi maçta uzatma anlarinda gelen galibiyet golü sonra karsilasmanin 4. hakemi Paul Tierney'e kosan Jürgen Klopp bu esnada kendini sakatladi.pic.twitter.com/cRGgd3PJXv — Fanatik (@fanatikcomtr) May 1, 2023

De FA is van mening dat de uitspraken van Klopp 'partijdigheid impliceren, de integriteit van de scheidsrechter in twijfel trekken, persoonlijk en kwetsend zijn en het voetbal in diskrediet brengen'. De Engelse voetbalbond schaart de woorden van de Liverpool-manager onder de noemer 'ongewenst gedrag'. Klopp moet naast het uitzitten van de schorsing een boete van omgerekend 86.000 euro betalen. Hij mag op de laatste speeldag tegen het reeds gedegradeerde Southampton weer in de dug-out plaatsnemen.

Voor Klopp is de tweede wedstrijd schorsing voorwaardelijk, met een looptijd tot het einde van het seizoen 2023/24. Lijnders neemt net als eerder dit seizoen de taken van de geschorste Duitser tijdelijk over. Liverpool is door een zeer sterke reeks nog in de race om de vierde plaats en Champions League-voetbal. De achterstand op Manchester United bedraagt slechts een punt, al hebben the Red Devils een duel minder gespeeld in de Premier League.