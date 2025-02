Jurgen Ekkelenkamp doet koploper Napoli heel veel pijn met heerlijke eerste Serie A-goal

Napoli heeft zondag tegen Udinese zeer duur puntenverlies geleden in de Serie A. Na de openingstreffer van Scott McTominay maakte Jurgen Ekkelenkamp fraai gelijk. Udinese speelde een puike wedstrijd en nam een dik verdiend punt mee uit Stadio Diego Armando Maradona: 1-1. Koploper Napoli heeft nu 55 punten, vier meer dan naaste achtervolger Inter. De Milanezen hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Bij Napoli stonden voormalig Ajacieden Stanislav Lobotka en David Neres aan de aftrap en ook bij Udinese startten er twee spelers met een Amsterdams verleden: Ekkelenkamp en Lorenzo Lucca. Kingsley Ehizibue was er niet bij wegens een blessure.

De wedstrijd begon alleraardigst met kansen aan beide kanten. Zo moest Alex Meret een fraaie redding tevoorschijn halen om een pegel van Florian Thauvin onder de lat vandaan te tikken en zag Lucca zijn inzet nipt naast vliegen. Tussendoor werd een knal van Matteo Politano onschadelijk gemaakt door Udinese-goalie Razvan Sava. Ekkelenkamp kwam bovendien dicht bij een treffer met een schot in de korte hoek, waar Meret nog maar net een handje tegenaan kreeg.

Uit een voorzet van Politano had McTominay Napoli op voorsprong moeten zetten. De Schot hoefde alleen nog maar binnen te tikken bij de tweede paal, maar miste de bal compleet. Die enorme misser maakte de middenvelder enkele minuten later meer dan goed, toen hij uit een hoekschop van Politano overtuigend raak kopte: 1-0. McTominay viel bij zijn goal lelijk op de zijn gezicht, al bleek dat verre van genoeg reden voor hem om de strijd vroegtijdig te staken.

Udinese speelde dapper en had het geluk dat Napoli-verdediger Pasquale Mazzocchi de bal in al zijn ijver bij Jesper Karlström bezorgde. De Zweed legde af op Ekkelenkamp, die vanaf de zijkant van de zestien heerlijk raak schoot in de verre hoek: 1-1. Het betekende voor Ekkelenkamp zijn allereerste Serie A-goal.

Ook na de onderbreking kregen de toeschouwers waar voor hun geld. Lucca probeerde het met een spectaculaire omhaal, alleen was de uitvoering net niet goed genoeg. Napoli had moeite om de stugge defensie van Udinese te kraken en kam lange tijd niet verder dan een ongevaarlijk afstandsschot van Romelu Lukaku., die opvallend genoeg twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald.

In de slotfase verdween het geloof opeen goed resultaat bij Napoli, wat alles te maken had met het zeer overtuigende spel van Udinese. De bezoekers maakten de meeste aanspraak op de overwinning, maar wisten hun gevaarlijke momenten rondom de Napolitaanse zestien niet om te zetten in een winnende treffer.