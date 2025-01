Julian Nagelsmann verlengt contract bij Duitsland tot en met EK van 2028: 'We willen samen titels winnen'

Julian Nagelsmann heeft zijn contract bij de Duitse voetbalbond verlengd tot eind juli 2028. De bondscoach van onze oosterburen zal normaal gesproken dus ook tijdens het EK in het Verenigd Koninkrijk en Ierland in de Duitse dug-out zitten. De oude verbintenis van Nagelsmann liep tot en met het WK van volgend jaar zomer.

De bondscoach zwaait sinds september 2023 de scepter bij Duitsland. “Toen kon ik me niet voorstellen dat ik ook na het EK in ons eigen land bondscoach zou zijn. Ons grote doel was een succesvol toernooi, maar ik kon me toen ook niet voorstellen wat het nationale team betekent voor de mensen in Duitsland. Hoeveel harten het bereikt en beweegt."

“De fantastische respons die we allemaal elke dag krijgen laat ons zien dat we samen op de goede weg zijn. En het is nog niet voorbij. We hebben met z’n allen – fans, team en staf – iets gecreëerd dat we nu succesvol verder willen ontwikkelen. We willen samen titels winnen”, aldus Nagelsmann.

De oefenmeester stond tot dusver tijdens negentien interlands langs de lijn bij Duitsland. Onder de leiding van Nagelsmann werden er elf overwinningen geboekt. Vijf keer werd er gelijkgespeeld en drie keer verloren.

Duitsland schopte het afgelopen zomer tijdens het EK in eigen land tot de kwartfinale. In die ronde was de uiteindelijke winnaar Spanje met 2-1 te sterk.

Onder Nagelsmann plaatste het nationale elftal zich ook voor de kwartfinale van de Nations League. Italië is op 20 en 23 maart de tegenstander. Eerst uit, dan thuis. De winnaar van dat tweeluik treft Denemarken of Portugal in de halve finale.