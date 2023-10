Jude Bellingham wint Kopa Trophy; Xavi Simons kan niet stunten

Jude Bellingham heeft maandagavond beslag gelegd op de Kopa Trophy, de trofee voor beste speler onder 21 jaar. De twintigjarige middenvelder van Real Madrid kreeg de prijs uitgereikt op het gala van France Football, het medium dat ook de Ballon d'Or-verkiezing organiseert. De Kopa Trophy-winnaar wordt, anders dan bij de Gouden Bal-verkiezing, niet door journalisten en mede-voetballers gekozen, maar door voormalig Ballon d’Or-winnaars.

De Engelsman heeft de prijs verdiend vanwege zijn goede prestaties bij zijn vorige club, Borussia Dortmund. De Kopa Trophy wordt, net als de Ballon d’Or vergeven naar aanleiding van de prestaties in het seizoen 2022/23. Bellingham was door deze prestaties topfavoriet voor het winnen van de trofee voor beste speler onder 21 jaar. Vorig seizoen was de destijds negentienjarige Bellingham al regelmatig aanvoerder van die Borussen. Ook werd hij, verdeeld over alle competities, topscorer bij de Duitse volksclub.

Afgelopen zomer vertrok Bellingham na 132 wedstrijden (24 doelpunten en 25 assists) voor liefst 103 miljoen euro naar Madrid. De prestaties van Bellingham in Spanje zijn indrukwekkend te noemen, daar het toptalent na dertien officiële wedstrijden nog altijd een-op-een loopt wat betreft doelpunten. Twee van deze doelpunten maakte de Engelsman afgelopen zaterdag in het met 1-2 gewonnen uitduel met FC Barcelona, waarin hij eigenhandig de wedstrijd omdraaide in het voordeel van de Koninklijke.

Bellingham troeft onder meer Jamal Musiala (Bayern München), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (FC Barcelona) en Gavi (FC Barcelona) af. Ook zij stonden volgens de bookmakers hoog in de lijst voor het winnen van de prijs. De twee laatstgenoemde talenten van Barcelona gingen er in de voorgaande twee jaar al met de prijs vandoor.

Ook de laatste overgebleven Nederlander op de shortlist, Xavi Simons (RB Leipzig), grijpt naast de prestigieuze prijs. De voormalig PSV’er was een van de laatste tien overgebleven kanshebbers voor de Kopa Trophy. De nominatie verdiende Simons door vorig seizoen gedeeld topscorer van de Eredivisie te worden met 19 doelpunten. Bij Leipzig is de negenvoudig international van Oranje ook goed begonnen. De Amsterdamse Paris Saint-Germain-huurling staat na veertien officiële duels op vier doelpunten en zeven assists.

Overige genomineerden:

De andere spelers die nog in aanmerking kwamen voor de Kopa Trophy waren Rasmus Højlund (Manchester United), Alejandro Baldé (FC Barcelona), Antonio Silva (SL Benfica) en Elye Wahi (RC Lens). Zij completeren de top tien voor beste spelers onder 21 jaar van het afgelopen jaar.

Winnaar 2019

In 2019 won Matthijs de Ligt de Kopa Trophy. Hij is tot op heden de enige Nederlander die aan de haal ging met deze trofee, daar de prijs pas in 2018 voor het eerst werd uitgereikt. Simons was dus dicht bij het opvolgen van De Ligt dit jaar, maar Bellingham steekt dus een stokje voor zijn plannen.