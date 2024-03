Jude Bellingham bezorgt BelgiÃ« diep in blessuretijd flinke domper

Jude Bellingham bezorgt België diep in blessuretijd flinke domper

België is er op het nippertje niet in geslaagd om een uiterst knappe zege op Engeland te boeken. Youri Tielemans leek met een dubbelslag de grote man te worden, totdat Jude Bellingham diep in blessuretijd toesloeg en zo voor de 2-2 eindstand tekende. Zo voorkwam Engeland dat het na Brazilië-thuis (0-1) opnieuw een thuiswedstrijd verloor.

Aan de kant van Engeland maakte Ivan Toney zijn basisdebuut. Voor Manchester United-sensatie Kobbie Mainoo waren het helemaal zijn eerste minuten voor the Three Lions. Bij België was Romelu Lukaku de spits van dienst. De aanvaller van AS Roma werd geflankeerd door twee Premier League-wingers: Jérémy Doku en Leandro Trossard.

Flinke streep voor de rekening voor Engeland én Manchester City, dat het in het weekend opneemt tegen Arsenal, was het uitvallen van John Stones. De mandekker verstapte zich en moest zich laten vervangen door Joe Gomez. De volgende tegenvaller voor Engeland volgde al snel. Foden speelde af op Pickford, die vervolgens een dramatische bal afleverde. Amadou Onana bracht de bal bij Tielemans, die de verre hoek vond: 0-1.

Heel lang konden de Rode Duivels niet genieten van de voorsprong. Basisdebutant Toney werd neergehaald door Jan Vertonghen, die te laat kwam en moest toezien hoe Sebastian Gishamer gedecideerd naar de stip wees. Toney pakte zelf zijn verantwoordelijkheid en schoot raak in de linkeronderhoek: 1-1.

België kwam even later tot tweemaal toe goed weg toen een scherpe voorzet vanaf de rechterkant bijna in eigen doel werd gelopen door Zeno Debast. Uit de hoekschop was het vervolgens wel raak. Phil Foden legde de bal bij de tweede paal neer bij Lewis Dunk, die op zijn beurt Jarred Bowen bereikte. De West Ham-aanvaller kopte binnen, maar deed dat in buitenspelpositie.

Engeland bleef drukken én kansen krijgen. Bowen schoot eerst over en van dichtbij kreeg Bellingham, na een dramatische bal van Matz Sels, een enorme mogelijkheid op de 2-1. De middenvelder van Real Madrid schoot echter over en dat kwam hem en Engeland duur te staan. Lukaku had met buitenkant voet een De Bruyne-achtige bal in huis naar de tweede paal, waar Tielemans zijn tweede treffer van de avond binnenwerkte: 1-2.

Engeland moest komen en bevond zich veelvuldig in en rondom de zestien van België, dat zich kranig verweerde. Alles konden onze Zuiderburen echter niet tegenhouden, al was daar altijd nog Sels. De doelman ging op tijd naar de grond en voorkwam zo dat Bowen alsnog op het scorebord terechtkwam.

Sels onderscheidde zich even later opnieuw toen hij redde op een schot van dichtbij van Mainoo. Foden kwam nog het dichtst bij, maar zijn schot vloog net naast de rechterpaal. Bellingham sloeg diep in blessuretijd alsnog toe, door de verre hoek te vinden: 2-2.

