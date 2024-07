Juan Mata (36) duikt na avontuur in Japan plotseling weer op in Europa

Juan Mata traint de komende tijd mee bij FC Nordsjaelland. De 36-jarige middenvelder uit Spanje houdt zijn conditie op peil bij de Deense club, die afgelopen seizoen op de vierde plek eindigde in de Superliga. Mata is transfervrij sinds zijn vertrek bij het Japanse Vissel Kobe in februari dit jaar.

Zodoende zit de linkspoot al bijna een half jaar zonder club, maar Mata heeft zijn voetbalschoenen nog niet aan de wilgen gehangen. De 41-voudig international van la Roja wil in het seizoen 2024/25 weer aan de slag.

I den kommende tid vil Juan Mata træne med Superliga-truppen i Farum ???? Den 36-årige spanier er svensk gift med familie i Malmø og har derfor været på udkig efter en mulighed for at træne i nærheden.#sldk pic.twitter.com/5ImgTSXPil — FC Nordsjælland ?? (@FCNordsjaelland) July 21, 2024

Tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe club klopte Mata aan bij de clubleiding van Nordsjaelland met het verzoek om mee te trainen. Dat verzoek is onlangs door de Deense club ingewilligd.

“Omdat Mata een goede huisvriend is – onder meer als medeoprichter van de goede doelenorganisatie Common Goal, waar FC Nordsjaelland lid van is – willen wij graag aan deze wens tegemoet komen”, vertelt technisch directeur Phil Radley via de officiële kanalen.

Het is vooralsnog onbekend of Nordsjaelland het ziet zitten om Mata een contractvoorstel te doen. De routinier werd in de afgelopen maanden hevig gelinkt aan een transfer naar de Amerikaanse Major League Soccer, waar clubs een stuk eenvoudiger aan Mata’s salariseisen kunnen voldoen.

De keuze om mee te trainen bij Nordsjaelland was eenvoudig voor Mata. Zijn vrouw, Evelina Kamph, is een Zweedse, die familie heeft wonen in Malmö. Daar verblijft het liefdeskoppel momenteel in afwachting van een nieuw avontuur. Farum, waar Nordsjaelland gevestigd is, ligt op een uur rijden van de Zweedse stad.

Mata is niet de enige grote naam die momenteel op het veld staat bij Nordsjaelland. De 41-jarige Michael Essien is al jaren actief als assistent-trainer bij de club. In het seizoen 2011/12 won hij samen met Mata de Champions League bij Chelsea.

