‘Joshua Zirkzee verschijnt hoog op verlanglijst in top van Eredivisie’

Dinsdag, 30 mei 2023 om 19:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:09

Ajax beschouwt Joshua Zirkzee als een serieuze kandidaat om de spitspositie te komen versterken, zo meldt het Duitse Sky Sport. De Amsterdammers willen hoe dan ook een concurrent aantrekken voor Brian Brobbey en werden maandag al gelinkt aan Fábio Silva, die door PSV wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers.

De geruchten over Bundesliga-spitsen drukt Sky de kop in. "Zowel André Silva (RB Leipzig) als Dodi Lukébakio (Hertha BSC) is geen optie voor Ajax", aldus de Duitse journalist Florian Plettenberg. Ajax bekijkt opnieuw de mogelijkheden om Zirkzee in te lijven, zoals de hoofdstedelingen de afgelopen jaren vaker aan de inmiddels 22-jarige spits van Bologna werden gelinkt. Zirkzee kende een uiterst moeizaam eerste seizoen in Italië, waarin hij geen basisplaats wist af te dwingen.

Zirkzee moet het bij Bologna vooral stellen met invalbeurten achter eerste keus Marko Arnautovic en staat op achttien optredens in de competitie. Dertien daarvan waren als invaller. Zirkzee scoorde in de Serie A slechts één keer en gaf twee assists. Bij Bologna, dat vorig jaar 8,5 miljoen euro overmaakte aan Bayern München voor zijn diensten, ligt hij vast tot medio 2026.

Tot nu toe beschikt Ajax voor komend seizoen over slechts één pure centrumspits, namelijk Brobbey. Ook Dusan Tadic speelde in de eerste periode van John Heitinga in de punt van de aanval, maar werd aan het eind van het seizoen verplaatst naar links en de 10-positie. Ajax had verder de beschikking over de gehuurde Lorenzo Lucca, die niet kon imponeren en terug zal keren naar Pisa.