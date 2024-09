Joshua Zirkzee noemt legendarische speler als spiegelbeeld voor zijn speelstijl

Joshua Zirkzee is komende interlandperiode misschien wel de eerste spits van het Nederlands elftal. Hij zal samen met Brian Brobbey en Wout Weghorst uitvechten wie de spitspositie bekleedt bij bondscoach Ronald Koeman.

Zaterdag neemt Oranje het in de nieuwe Nations League-campagne op tegen Bosnië-Herzegovina. Dinsdagavond wacht direct de tweede confrontatie in dat toernooi, als Duitsland op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.

Voor Koeman is het grootste vraagstuk misschien wel de spitspositie. Memphis Depay heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden en derhalve is er bij de nationale ploeg geen plekje voor hem, zo toonde de keuzeheer zich onverbiddelijk.

Derhalve lonkt voor Zirkzee een basisplek. De van Bologna overgekomen aanvalsleider noteerde al de nodige minuten bij zijn nieuwe werkgever Manchester United. Hij was bij zijn debuut, tegen Fulham, direct verantwoordelijk voor de winnende treffer: 1-0.

"Ik blijf keihard trainen, dan zien we wel wat de trainer doet", reageert de spits tegenover journalist Stan Wagtman van Nu.nl als de spitsenkwestie hem wordt voorgelegd. "Het zou een droom zijn om in de spits van Oranje te staan. Dat is wat ieder jongetje in Nederland wil."

Na zijn transfer naar Engeland, en de afwezigheid van Memphis, lijkt een basisplek opeens dicht bij. Enkele maanden eerder was Zirkzee de vierde spits bij Oranje, toen hij later werd toegevoegd aan de EK-selectie. "Het leven is onvoorspelbaar, hè", glimlacht hij.

In Italië omschreef men Zirkzee als 'een vlinder in het lichaam van een stier'. Het doelt op de imposante lengt van de spits, die hij combineert met zijn technisch zeer vaardige en esthetische spel. "Dat vind ik wel leuk", wordt de nummer 9 geciteerd door Voetbal International.

"En ik kijk zo weinig televisie, dat ik niet zo snel iemand zou kunnen noemen, die qua spel op mij lijkt. Zelf zou ik het wel mooi vinden als mensen over een paar jaar zullen zeggen dat ik in mijn spel wel iets heb van Zlatan Ibrahimovic", noemt hij zijn gedroomde spiegelbeeld.