Joshua Zirkzee krijgt concurrent van 75 miljoen euro bij Manchester United

Alle partijen zijn akkoord over een transfer van Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) naar Manchester United, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano via X. Met de overstap is omgerekend zo’n 75 miljoen euro gemoeid.

De 25-jarige Cunha gaat tot medio 2030 tekenen op Old Trafford, met de optie voor een extra seizoen. Manchester United maakt de afkoopsom die in zijn contract was opgenomen over naar Wolverhampton.

Deze week ronden Manchester United, Wolverhampton en Cunha de laatste formele stappen af, waarna Cunha zich officieel een Red Devil mag noemen. De selectie van manager Ruben Amorim is dan een Braziliaans international rijker.

Wolverhampton nam Cunha ruim twee jaar geleden voor 50 miljoen euro over van Atlético Madrid. Sindsdien is de rechtspoot behoorlijk op schot in Engeland.

In totaal speelde Cunha 92 officiële wedstrijden namens Wolverhampton. Daarin was de aanvaller goed voor 33 doelpunten en 15 assists.

Met de komst van Cunha heeft Joshua Zirkzee (24) er een concurrent bij. De Schiedammer beleefde afgelopen jaar een lastig debuutseizoen in Manchester.

Mogelijk gaat Manchester United nog wel afscheid nemen van Rasmus Højlund. De 22-jarige spits wordt steeds vaker gelinkt aan een terugkeer naar de Serie A.