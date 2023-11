José Mourinho reageert op Real Madrid-geruchten: ‘Alleen een gek...’

Woensdag, 22 november 2023 om 20:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:34

José Mourinho zal waarschijnlijk op een dag werken in Saudi-Arabië, zo heeft de oefenmeester gezegd in gesprek met TG2. Wanneer hij precies aan de slag denkt te gaan in het Midden-Oosten, zegt hij zelf nog niet te weten. Ook gaat de Portugees in op de geluiden dat hij in beeld zou zijn om Carlo Ancelotti op te volgen bij Real Madrid.

“Ik zal je de waarheid vertellen”, steekt Mourinho van wal. “Ik denk dat ik op een dag naar Saudi-Arabië ga. Wanneer ik ‘op een dag’ zeg, bedoel ik niet morgen of zelfs overmorgen.” Mourinho staat nu tot medio 2024 onder contract bij AS Roma.

Mourinho onthulde aan het begin van het seizoen dat hij een financieel zeer aantrekkelijke aanbieding uit het Midden-Oosten had afgeslagen. De Portugees was nog niet klaar bij Roma. Toch liet hij in oktober al doorschemeren open te staan voor een trainersklus in dat land. "De deuren staan daar altijd voor me open."

Mourinho won in het verleden onder meer een landstitel met Real Madrid. Die club lijkt na het huidige seizoen afscheid te nemen van Carlo Ancelotti, die nadrukkelijk gelinkt wordt aan de job als bondscoach van Brazilië. Eerder waren er al geluiden dat Mourinho in beeld zou zijn om de Italiaan op te volgen.

“Of ik naar Real Madrid zou kunnen gaan? Als je een supertrainer hebt, waarom zou je dan aan iemand anders denken?”, is Mourinho lovend over Ancelotti. “‘Don’ Florentino Pérez (president van Real, red.) kennende, en ik ken hem heel goed... Hij is een intelligente man. Als je de kranten leest, kun je lezen dat hij een aantal zeer heldere ideeën heeft.”

“Als Madridista, iemand die wat Blanco-ribben in zijn lichaam heeft en fan van Ancelotti is, hoop ik dat het seizoen fantastisch verloopt en dat Carlo daar blijft, want hij is de perfecte trainer voor Real Madrid.”

Mourinho wordt ook gevraagd wat hij zou doen als hij Ancelotti was en Brazilië concreet zou worden. “Alleen een gek zou Real Madrid verlaten als de club hem wil behouden. Ik was ooit die gek. De enige die na drie jaar, met een president en José Sánchez (bestuursvoorzitter, red) die me steunden, besloot te vertrekken. Ik weet zeker dat Carlo zal blijven bij het eerste signaal van Florentino. Hij is perfect voor Real Madrid en Real Madrid is perfect voor hem.”

Mourinho kwam na zijn vertrek bij Real via Chelsea, Manchester United en Tottenham Hotspur in 2021 bij Roma terecht. Met i Giallorossi won hij de Conference League en bereikte hij de finale van de Europa League. Naast Mourinho worden ook Zinédine Zidane (clubloos) en met name Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) genoemd als potentiële opvolgers van Ancelotti.