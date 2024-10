José Mourinho laat Engelse vleugelflitser per direct vertrekken bij Fenerbahçe

Ryan Kent (27) is niet langer speler van Fenerbahçe, zo communiceert de Turkse topclub via de officiële kanalen. De Engelse buitenspeler kwam onder José Mourinho nauwelijks in de plannen voor, waardoor zijn met wederzijds goedvinden contract ontbonden is.

Engels jeugdinternational Kent is vooral bekend door zijn tijd bij Rangers. Tussen 2018 en 2023 speelde hij 218 officiële wedstrijden namens de Schotse topclub, waarin de aanvaller goed was voor 33 doelpunten en 56 assists.

Vorige zomer was Kent transfervrij, nadat hij zijn contract bij Rangers niet wilde verlengen. Fenerbahçe sloeg toe en legde hem voor vier jaar vast. Na een mislukte periode van zestien maanden vertrekt Kent uit Istanbul.

Sinds zijn komst speelde Kent slechts negentien wedstrijden namens Fenerbahçe. In 804 minuten was hij goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Kent op zo’n 2,7 miljoen euro.

Mourinho gebruikte Kent dit seizoen slechts 68 minuten. Tijdens de eerste kwalificatieronde voor de Champions League deed de vleugelflitser mee tegen FC Lugano (3-4 winst). Vervolgens werd hij geen enkele keer opgenomen in de wedstrijdselectie van Fenerbahçe.

Fenerbahçe deelt een kort statement op social media. “Ter informatie: het contract van Ryan Kent, een van de spelers uit het eerste elftal, is na onderling overleg ontbonden. Wij presenteren het aan het publiek.”

Volgens Engelse media heeft Kent over interesse niets te klagen. De rechtspoot, die met zijn snelheid altijd voor dreiging kan zorgen, zou er goed op staan in diverse Europese topcompetities. Kent kan op beide flanken uit de voeten.