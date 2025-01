José Mourinho en Fenerbahçe verrassen: grote naam tekent spoedig in de Süper Lig

Milan Skriniar is onderweg naar Istanbul om zijn transfer naar Fenerbahçe af te ronden. Dat blijkt uit een foto die de Turkse club deelt via X. Fener gaat de 29-jarige Skriniar definitief overnemen van Paris Saint-Germain en troeft drie noemenswaardige clubs af.

Fenerbahçe is al langere tijd op zoek naar defensieve versterkingen en met de komst van Skriniar krijgt trainer José Mourinho eindelijk wat hij wil: internationale ervaring. De huidige nummer twee van Turkije gaat het tot medio 2028 lopende contract van Skriniar in Parijs afkopen.

Het is onbekend hoeveel Fenerbahçe gaat overmaken voor Skriniar, die volgens Transfermarkt nog altijd 15 miljoen euro waard is. Bij PSG was de 77-voudig international van Slowakije op een zijspoor beland.

Skriniar kwam dit seizoen pas 381 minuten in actie namens de Parijzenaren, verdeeld over vijf optredens. In het Slowaakse elftal is de rechtspoot wel nog steeds basisspeler én aanvoerder.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano waren Galatasaray, Napoli en Tottenham Hotspur ook in de race voor Skriniar. In tegenstelling tot Fenerbahçe wilden zij de Slowaak huren van PSG.

Skriniar neemt na anderhalf seizoen afscheid van PSG. In de zomer van 2023 werd de fysiek sterke mandekker transfervrij overgenomen van Inter.

Met name in Italië bouwde Skriniar een imposante status op in het Europese voetbal. De Turkse Süper Lig is spoedig een grote naam rijker.