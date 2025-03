Jorthy Mokio (17) voor het eerst opgeroepen door België; Godts én Bakayoko gepasseerd

Rudi Garcia heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van België. Maandag verzamelen de Rode Duivels in het Proximus Basecamp in Tubeke en kan de voorbereiding op de duels in de Nations League tegen Oekraïne beginnen.

Een kleine twee maanden na zijn aanstelling is de eerste selectie van Garcia bekend. De Fransman roept 26 spelers op voor het komende tweeluik tegen Oekraïne. De Duivels spelen voor een plek in de A-league van de Nations League. In een heen- en terugwedstrijd wordt bepaald of de Belgen zich handhaven op het hoogste niveau.

Op donderdag 20 maart trekken de Duivels naar het Spaanse Murcia voor de heenwedstrijd. Op zondag 23 maart volgt de return in de KRC Genk Arena.

Ajax-middenvelder Jorthy Mokio debuteert in de selectie van België, maar voor Mika Godts had Garcia slecht nieuws: de buitenspeler zit, net als Johan Bakayoko van PSV, niet bij de selectie.

Definitieve selectie België

Doelmannen: Thibaut Courtois, Matz Sels, Senne Lammens, Maarten Vandevoordt

Verdedigers: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Wout Faes, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Arthur Theate

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Bryan Heynen, Jorthy Mokio, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken

Aanvallers: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Malick Fofana, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard