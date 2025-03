Jordy Clasie loopt direct na Ajax - AZ helemaal leeg over scheidsrechter Dennis Higler: ‘Ongelooflijk, echt bizar. Dit is schandalig!’

Jordy Clasie is direct na Ajax - AZ (2-2) witheet op scheidsrechter Dennis Higler, zo blijkt uit zijn interview bij ESPN. De arbiter besloot direct na de rode kaart van Anton Gaaei ook Alexandre Penetra van het veld te sturen met een tweede gele kaart, maar dat bleek achteraf een enorme blunder.

De Alkmaarders overwogen zelfs even het veld af te stappen, maar uiteindelijk werd de wedstrijd toch voortgezet. De wedstrijd, die op dat moment 1-1 stond, eindigde na een chaotische slotfase in 2-2. Toch overheerst de fatale misser van Higler bij de spelersgroep van AZ, zo blijkt uit de woorden van Clasie.

“Ongelooflijk. Het is echt bizar, serieus”, kookt Clasie nog van woede direct na de wedstrijd. “Ik denk dat hij er de hele wedstrijd al niet lekker in zat. Ik denk dat hij het misschien zwaar vond. Als je iets op een normale manier tegen hem zei, mocht het niet. Misschien stond hij onder hoogspanning”, richt Clasie zich tot Higler.

“Dit is echt bizar”, zegt Clasie nog maar eens, terwijl de beelden van de situatie worden getoond die leidde tot de tweede gele kaart voor Penetra. “Hij zei ook na dat moment: ‘I made a big mistake’, daar koop je niks voor. Het is werkelijk waar schandalig, serieus.”

“Dat voor dit soort dingen een tweede gele kaart wordt gegeven, hij kan er ook gewoon mee wachten. Hij geeft daarna zijn fout toe, maar daar koop je uiteindelijk niks voor. We zijn heel teleurgesteld dat het vandaag op deze manier moet gaan.”

Clasie krijgt vervolgens de vraag of hij vindt dat het spelverloop door de scheidsrechter is bepaald. “Vind jij van niet? Ik denk het wel. We hadden nog twintig minuten met een man meer na die rode kaart (voor Anton Gaaei, red.). Ik denk dat dit wel een heel belangrijk moment is voor ons, ja. Het scheelt gewoon punten, voor mijn gevoel.”

“Het is dood en doodzonde dat deze scheids vandaag niet zijn beste dag had”, besluit Clasie. Ook over de onbestrafte duw van Jordan Henderson voorafgaand aan de Amsterdamse gelijkmaker is Clasie woest. “Hij duwt hem toch gewoon? Of ben ik dan echt een zeikerd in alles? Dit zijn echt bepalende momenten. Het is jammer dat hij ons vandaag floot.”