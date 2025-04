Jordi Alba en Thiago Alcántara willen Spaanse laagvlieger naar LaLiga brengen

Het Spaanse L’Hospitalet heeft ambitieuze plannen. De club die actief is in de Spaanse vijfde divisie wil over een aantal jaar uitkomen in LaLiga. L’Hospitalet kan rekenen op de steun van Jordi Alba en Thiago Alcántara, meldt Relevo.

In de schaduw van Barcelona ligt de stad L'Hospitalet de Llobregat. Ooit kende de lokale trots, L'Hospitalet, gloriedagen in de Segunda División, maar tegenwoordig zwerft de club rond in de Tercera RFEF.

Voormalig gemeenteraadslid Antoni Garcia wil daar verandering in brengen en heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de club. Hij krijgt steun van niemand minder dan Alba en Thiago.

Samen met Oscar Pierre, CEO van Glovo, en zakenman Gonzalo Álvarez van Rocket Up, vormen zij een ambitieuze groep die L'Hospitalet naar het hoogste niveau van Spanje wil brengen.

Maandag presenteerden zij hun plannen in het Bellvitge-Gornal Cultureel Centrum. Alba, die via een videoconferentie vanuit Miami aanwezig was, sprak duidelijke taal: "Over een paar jaar willen we L'Hospi in LaLiga hebben." Thiago, vergezeld door zijn vader Mazinho en broer Rafinha, zal samen met Alba vanaf 2026 de sportieve leiding op zich nemen.

Naast het sportieve aspect moet de club ook financieel en organisatorisch professionaliseren. Pierre en Álvarez nemen die taak op zich. Ze hebben een uitdaging voor zich, zo schetst de Spaanse krant Relevo: de club kampt namelijk met een schuld van 1,2 miljoen euro.

Toch ziet de groep volop potentie. “Met moderne faciliteiten en een jeugdopleiding waarin meer dan duizend kinderen spelen, heeft L'Hospitalet alles in huis om een stabiele, competitieve club te worden”, laat Alba weten.

"Dit is een ambitieus project met een langetermijnvisie," aldus Pierre. Hij noemt Villarreal en Girona als voorbeelden van hoe een club met een doordacht beleid kan groeien van de lagere divisies naar de Champions League.

“De toekomst van L'Hospitalet hangt af van de komende verkiezingen. Zodra het huidige bestuur aftreedt en de weg vrij is voor een nieuw leiderschap, zal Garcia officieel zijn kandidatuur bekendmaken”, aldus Relevo.