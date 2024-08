Jordan Teze speelde met de handrem in laatste duel voor PSV: 'Als je een transfer kan maken...'

Jordan Teze heeft tegenover ESPN zijn verhaal gedaan over zijn naderende transfer naar AS Monaco. De nu nog PSV'er, die zijn club rond de twaalf miljoen euro gaat opleveren, vertelde na afloop van het duel met Heracles Almelo (1-3 winst) een blij man te zijn nu de clubs tot een deal zijn gekomen.

"Ik werd gisteravond (zaterdagavond, red.) gebeld dat het rond was", vertelt Teze tegenover verslaggever Leo Oldenburger. "Het was voor mij een opluchting, een last van mijn schouders. Het zat er al aan te komen, maar de vraag was: wanneer? Ik had niet verwacht dat het voor deze wedstrijd al zou gebeuren, ik dacht na het weekend pas, maar ik kreeg een telefoontje en hoorde dat het eindelijk rond was. Dus ik was wel blij."

"Dit is een stap die ik wilde maken. Ik had een lijstje met clubs waar ik graag naartoe zou willen gaan en Monaco stond op nummer één. Godzijdank zijn zij gekomen en hebben zij doorgepakt." Onderweg naar Almelo wist Teze dus al dat de clubs rond waren.

De mandekker heeft desondanks niet aan trainer Peter Bosz gevraagd of hij gespaard kon worden. "Nee, dat heb ik niet gevraagd. Ik denk wel dat hij dacht hij mij er liever niet in zette. Maar op een gegeven moment moest hij wel. Als de trainer me nodig heeft, dan kom ik er gewoon in. En ik denk dat ik het uiteindelijk wel goed gedaan heb, toch?" Oldenburger stelt dat hij een 'handremmetje' zag bij Teze.

"Ja, precies", beaamt Tete. "Uiteindelijk heb ik geprobeerd mijn best te doen. Uiteindelijk weet je dat als er interesse is en je een transfer kan maken, het toch anders spelen is. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet mijn best heb gedaan." Teze kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor de moegestreden Ledezma.

Teze hield na afloop een toespraak tegenover de spelersgroep van PSV. Trainer Peter Bosz vertelt op de persconferentie dat de rechtsback dat in eerste instantie niet wilde doen. "Hij zei eerst: 'Nee, nee! Het is nog niet rond, ik moet eerst gekeurd worden.' Maar de jongens vonden dat hij het wel moest doen, dus heeft hij het toch maar vast gedaan."

Bosz besloot vrijdag om Teze buiten de basiself te houden en net als vorige week tegen RKC Waalwijk met Ledezma te beginnen. "Omdat ik me heel goed kan voorstellen dat de focus bij Richard veel beter zal zijn dan bij Jordan. Ik had van Earnest (Stewart, red.) begrepen dat de clubs elkaar aan het naderen waren. Dat weet zo'n speler natuurlijk ook. Dat kies ik voor Richie, die het goed gedaan had tegen RKC en hier nog is."