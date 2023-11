Jong Oranje-spits van 13 miljoen euro duidelijk over mogelijke interlandcarrière

Donderdag, 16 november 2023

Emanuel Emegha vertrok deze zomer voor een recordbedrag van 13 miljoen euro naar de Franse Ligue 1-club RC Strasbourg, al was er naar eigen zeggen ook interesse uit de top van Nederland. De geboren Hagenees maakte in de interlandperiode van september zijn debuut voor Jong Oranje, onder toeziend oog van zijn volledige familie. Toch kan de boomlange spits, door de roots van zijn moeder, in de toekomst nog voor Nigeria kiezen. In gesprek met Voetbalzone bespreekt Emegha dit naderende dilemma.

Nadat Emegha op jonge leeftijd opgenomen werd in de jeugdopleiding bij Sparta was het wachten op een echte doorbraak bij het eerste. Maar na twee seizoenen, waarin de spits basisplaatsen moest afwisselen met invalbeurten, was het tijd voor een nieuwe stap. Royal Antwerp klopte aan en nam Emegha voor twee miljoen euro over. “In België heb ik niet gespeeld, daarna kwam Sturm Graz, en dan begrijp ik dat mensen denken: wat gaat hij daar doen? Emegha kwam in Antwerpen slechts tot één invalbeurt in een heel seizoen. “Ik moest naar een team dat hoog op het veld staat en aanvallend voetbal speelt.”

De stap naar Oostenrijk bleek een schot in de roos. Emegha maakte negen goals in de competitie, scoorde in de Europa League en gaf een assist tijdens de 1-0 zege op Feyenoord. De aanvalsleider had dan ook al eerder een uitnodiging voor Jong Oranje verwacht. “Ik vond eigenlijk dat ik vorig jaar al bij Jong Oranje hoorde. Ik maakte goals op een hoog niveau, maar de vorige trainer koos voor andere mannen, dus ik ben blij dat deze trainer wel voor mij kiest.” De spits is erg te spreken over trainer Michael Reiziger. “Ik heb het gevoel dat hij vertrouwen in mij heeft. Hij wil ook graag aanvallend voetbal spelen, dus dan kan ik goals maken.”

Na een goed seizoen in Oostenrijk was er veel interesse, ook vanuit Nederland. “Als ik zie met welke clubs ik afgelopen zomer gesproken heb, had ik daar nooit van kunnen dromen. Er waren ook verschillende Nederlandse topclubs.” Uiteindelijk was Strasbourg de club die met een niet te weigeren bod van 13 miljoen aankwam bij Sturm Graz en dus vertrok Emegha richting de Ligue 1.

In Frankrijk heeft Emegha samen met Strasbourg te maken met een moeizame start. De club staat vijftiende in de Ligue 1 en de Nederlander scoorde tot dusver slechts één keer. “De Franse competitie is een sterke competitie. Wij hebben een jong team met goede voetballers, dus het is wachten tot het goed gaat vallen.” Of de fans veel van de spits verwachten door zijn prijskaartje? “Dat denk ik wel. Ik snap dat ook best. Ik moet gewoon goals maken en ik weet zeker dat ik dat kan en ik werk iedere dag maximaal. Die goals gaan komen.” Toch kijkt hij niet met extra interesse naar tegenstanders als Kylian Mbappé. “Ik ga uit van mijn eigen kwaliteiten. Hij is een grote speler, maar ook een ander type speler dan ik.”

Mogelijk staat Emegha in de toekomst voor een lastige keuze. De spits kan namelijk zowel voor Nederland als voor Nigeria uitkomen. Toch blijkt de keuze voor de Hagenaar niet zo lastig. “Ik hoop gewoon voor Nederland te kunnen spelen. Dat heeft zeker mijn eerste keus. Mocht ik niet voor het Nederlands elftal worden opgeroepen, dan hoop ik wel voor Nigeria te kunnen spelen.”

Momenteel bereidt Jong Oranje zich voor op de wedstrijden tegen Jong Gibraltar en Jong Zweden, voor Emegha het ideale moment om zich weer te laten zien. “Ik ga het maximale geven om goals te maken.” Wanneer Emegha in Nederland is, staat zijn familie klaar om hem te supporten. “Mijn familie komt eigenlijk altijd kijken als ik in Nederland ben, dat geeft mij wel een extra boost. Ik ga scoren. Met Gods wil.”