Jong Oranje boekt dankzij uitblinkende Ohio en Taylor zege op Noord-Macedonië

Dinsdag, 12 september 2023 om 17:25 • Bart DHanis • Laatste update: 17:40

Jong Oranje heeft uitstekende zaken gedaan in de EK-kwalificatiereeks voor het eindtoernooi van 2024. De manschappen van Michael Reiziger waren in Skopje met 0-2 te sterk voor Noord-Macedonië. Kenneth Taylor was belangrijk met een doelpunt en een assist. Noah Ohio maakte de andere treffer en versierde een strafschop. Oranje heeft nu zes punten na twee duels en is koploper in de kwalificatiepoule.

Bondscoach Reiziger besloot zijn elftal op drie plekken te wijzigen ten opzichte van het duel met Jong Moldavië. Devyne Rensch was er vanwege de aanstaande geboorte van zijn kind niet bij en werd vervangen door Ki-Jana Hoever. Ook Million Manhoef begon in de basis ten faveure van Sontje Hansen. Youri Baas kreeg tegen Noord-Macedonië de voorkeur boven Ajax-back Anass Salah-Eddine.

Prachtige aanval van Jong Oranje! Noah Ohio is het eindstation ??#mkdned — ESPN NL (@ESPNnl) September 12, 2023

De beloftenploeg van Noord-Macedonië maakte het de Oranje-talenten knap lastig in Skopje. Waar Nederland in de eerste helft via afstandsschoten van Dirk Proper en Isaac Babadi enigszins gevaarlijk werd, was de thuisploeg constant dreigend in de omschakeling. Oranje-doelman Calvin Raatsie moest meerdere keren in actie komen. Bovendien ontbrak het bij Noord-Macedonië vaak aan een eindpass, waardoor beide ploegen met 0-0 de kleedkamers opzochten.

Noord-Macedonië kwam in de tweede helft beter uit de kleedkamers dan Oranje. Na 54 minuten spelen schoot Ivan Nikolov van binnen het strafschopgebied op doel, maar hij zag Raatsie nog net op tijd zijn been uitsteken. Ondanks het sterke begin van Noord-Macedonië kwam Nederland na 68 minuten spelen op voorsprong. Een keurig uitgespeelde aanval werd op aangeven van Taylor door invaller Ohio binnengewerkt: 0-1.

Luttele minuten later kwam Oranje zelfs op een 0-2 voorsprong. Ohio werd in het strafschopgebied naar beneden getrokken en verdiende zo een strafschop. De penalty werd door Taylor binnengeschoten, die zo zijn tweede Jong Oranje-treffer uit zijn carrière maakte. In de slotfase probeerde Oranje via Ohio en Babadi ook nog op 3-0 te komen. De middenvelder van PSV kreeg een reuzenkans op de derde treffer, maar zijn vizier stond niet op scherp, waardoor 2-0 de eindstand bleef.