Johnny Jansen vindt jaar na ontslag bij sc Heerenveen nieuwe club

Donderdag, 27 april 2023 om 10:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Johnny Jansen heeft een nieuwe club gevonden. Ruim een jaar na zijn ontslag bij sc Heerenveen gaat de 48-jarige oefenmeester aan de slag bij Safa SC, dat uitkomt in de hoogste voetbalcompetitie in Libanon. De nummer vijf van de Libanese competitie wist al zeven wedstrijden op rij niet te winnen in alle competities, waardoor Jansen de schone taak krijgt om de stijgende lijn in te zetten.

Jansen is geboren in Heerenveen en werd er in 2005 aangesteld als assistent trainer bij het eerste elftal. Vanaf 2000 werkte hij in verschillende trainersfuncties bij de club. Zo had hij de leiding over meerdere jeugdteams en werkte hij onder meer samen met Dwight Lodeweges, Foppe de Haan en Jurgen Streppel. Na het ontslag van Jan Olde Riekerink nam hij het stokje eerst tijdelijk en later definitief over.

Johnny Jansen appointed new head coach for Safa Sporting club. He was was the manager of the Eredivisie club Heerenveen.



?? ?????? ???????? ??????? ??? ?????? ????????! ?? ????? ???? ????? ?????? ?????? ????? ?????!



[??: ANP] pic.twitter.com/de7DQX8Grz — @FALebanon (@FALebanon) April 26, 2023

Vanaf het seizoen 2019/20 stond Jansen voor het eerst op eigen benen, toen hij van Heerenveen het vertrouwen kreeg en mocht aanblijven als hoofdtrainer. Onder leiding van Jansen eindigden de Friezen achtereenvolgens als tiende en twaalfde in de Eredivisie. In januari 2022 had de clubleiding na een aantal tegenvallende resultaten genoeg gezien en werd Jansen uit zijn functie ontheven.

Met Safa SC heeft de geboren Fries ruim een jaar na zijn ontslag bij Heerenveen een nieuwe klus gevonden. De club uit Beiroet staat vijfde in de nationale competitie. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg op de tiende plaats. Inclusief de meest recente bekerwedstrijd van begin april heeft Safa al zeven wedstrijden niet gewonnen. Het is niet bekend hoe lang Jansen heeft getekend in Libanon.