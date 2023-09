Van der Vaart ziet perfecte speler voor Ajax in Eredivisie: ‘Een rasvoetballer’

Dinsdag, 19 september 2023 om 12:50 • Wessel Antes • Laatste update: 13:39

Rafael van der Vaart zou Alen Halilovic dolgraag in het shirt van Ajax willen zien, zo zegt de analist maandagavond als tafelgast in Rondo op Ziggo Sport. De voormalig middenvelder is zeer gecharmeerd van de 27-jarige smaakmaker van Fortuna Sittard, die volgens hem het niveau van Ajax gemakkelijk aankan. Als Van der Vaart het voor het zeggen had, had Halilovic nu ‘op 10’ gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. “Hij is nog steeds op te halen!”

De linksbenige Halilovic is een speler naar Van der Vaarts hart. “Echt een rasvoetballer, en hij is nog steeds op te halen!” De voormalig international van Oranje heeft zelfs al een ideale opstelling voor Ajax met Halilovic in zijn hoofd. “Halilovic achter Brobbey en dan links Bergwijn en rechts Berghuis.” Halilovic past precies in het straatje van Van der Vaart, daar de analist vaak enthousiast is over linksbenige aanvallende middenvelders die lijken op de speler die hij in het verleden was.

Halilovic beleefde tot dusver een opvallende spelersloopbaan en speelde voor grote clubs als AC Milan en FC Barcelona. Zijn belofte heeft de Kroaat tot op heden nooit volledig kunnen waarmaken. Tussen 2019 en 2020 speelde hij bij sc Heerenveen, maar ook in Friesland wist hij niet uit te blinken zoals hij nu in Sittard doet. Van der Vaart weet waarom. “Johnny Jansen was daar toen de trainer. Hij speelde met een vast team en ze wonnen alles. Halilovic belandde op de bank en bleef daar. Het is er nooit uitgekomen. Toen kwam corona en was het klaar, maar deze jongen heeft zoveel kwaliteit en techniek.”

Indien Ajax het advies van Van der Vaart volgt en komende winter voor Halilovic gaat, zal er een transfersom op tafel moeten komen. De technicus ligt bij Fortuna tot medio 2024 vast, maar de Limburgers hebben de optie om zijn verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Volgens Transfermarkt is Halilovic slechts 300.000 euro waard, waardoor hij een zeer goedkope optie lijkt voor Ajax. In zijn eerste vijf competitiewedstrijden voor Fortuna was Halilovic eenmaal trefzeker. Ook gaf hij hetzelfde aantal assists.