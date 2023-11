Met deze elf namen wil PSV zegereeks voortzetten tegen PEC Zwolle

Zondag, 12 november 2023 om 10:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:02

De opstelling van PSV voor het duel met PEC Zwolle is bekend bij journalist Rik Elfrink. Peter Bosz voert ten opzichte van de midweekse ontmoeting met RC Lens geen wijzigingen door. Guus Til krijgt op het middenveld opnieuw de voorkeur boven Malik Tillman en Ismael Saibari. Het duel begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De viermansverdediging bestaat uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn de middenvelders die achter nummer 10 Til staan. Ook het aanvalstrio is ongewijzigd: spits Luuk de Jong wordt bijgestaan door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

Nog één wedstrijd moet PSV zien te winnen om het uitstekende gevoel mee te nemen naar de interlandbreak. Op voorhand lijkt PEC een klein wonder nodig te hebben om een resultaat mee te nemen uit het Philips Stadion. PSV is tot op heden foutloos in de Eredivisie en bovendien is er na de midweekse zege in de Champions League op Lens (1-0) voldoende perspectief op overwintering in het miljardenbal.

Bosz liet op de persconferentie weten dat hij niet van plan is om de Zwollenaren te onderschatten. “Als je PEC Zwolle de tijd en ruimte geeft, dan kunnen ze je het knap lastig maken. We moeten dus op onze hoede zijn." Blije gezichten op De Herdgang deze week, toen duidelijk werd dat Jerdy Schouten was geselecteerd voor het Nederlands elftal. “Ik snap de keuze van Ronald Koeman volledig: Jerdy doet het geweldig", sprak een verheugde Bosz.

Ook bij PEC is het goede gevoel aanwezig, nadat de ploeg vorige week afrekende met Fortuna Sittard (2-0). Met dat resultaat is PEC nu drie wedstrijden op rij ongeslagen en staat het op een knappe achtste plaats. Trainer Johnny Jansen liet in gesprek met de Stentor weten te hopen op een stunt. "Wanneer het kan moeten we lef tonen en proberen de druk erop te krijgen. Het wordt een lastig, maar uitdagend gevecht.”

De Zwollenaren wonnen in 2013 voor het laatst van PSV en kunnen andermaal een zeer zware wedstrijd tegemoetzien. De Blauwvingers verloren hun laatste vijftien duels met PSV. In twaalf van die ontmoetingen incasseerde PEC drie goals of meer. Bovendien won PSV al zijn Eredivisie-wedstrijden dit seizoen met twee doelpunten verschil of meer.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling PEC Zwolle: n.n.b.