Johnny Jansen gaat na vertrek bij PEC Zwolle avontuur buiten Europa aan

Johnny Jansen wordt de nieuwe trainer van Bali United, zo meldt het Algemeen Dagblad. De vijftigjarige oefenmeester uit Heerenveen, die onlangs afscheid nam van PEC Zwolle, gaat een eenjarig contract ondertekenen.

Donderdagavond vloog Jansen naar Bali om de laatste details af te ronden. Hij wordt spoedig gepresenteerd bij de tweevoudig landskampioen van Indonesië.

Jansen voerde de afgelopen periode gesprekken met meerdere clubs. Hij was kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC te worden en kon als assistent van Henk de Jong aan de slag bij SC Cambuur.

Jansen kiest echter voor het avontuur en gaat op eigen benen staan bij Bali United. Eerder was hij in het buitenland hoofdtrainer bij Safa Beirut SC (Libanon).

In gesprek met het Algemeen Dagblad liet Jansen eerder al blijken dat Bali United een interessante optie is. “Mijn vriendin, de kleine en ik zijn nu fysiek in staat dat te doen. Of dat over tien jaar lukt, weet je niet. Voor onze dochter Loïs zou het heel mooi zijn, ze kan daar meerdere talen leren.”

Jansen stond de afgelopen twee seizoenen aan het roer bij PEC. De club is ook komend seizoen weer actief in de Eredivisie, maar besloot dat het tijd was voor een nieuw gezicht.

Assistent-trainer Henry van der Vegt neemt het stokje over van Jansen. Bij Bali United is de Nederlander zelf opvolger van Braziliaan Stefano Cugurra.