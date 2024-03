John van ’t Schip onthult vooraf al welke Ajax-speler het eindsignaal niet haalt

John van ‘t Schip heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de opstelling van Ajax. De trainer houdt tegen Aston Villa vast aan de elf spelers die FC Utrecht afgelopen zondag versloegen (2-0). Wel geeft hij aan dat Sivert Mannsverk zeker het einde van de wedstrijd niet zal halen.

Diant Ramaj verdedigt het Amsterdamse doel. Tristan Gooijer, Devyne Rensch, Ahmetcan Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa vormen de verdediging van Ajax, dat het moet stellen zonder de geschorste Josip Sutalo.

Op het middenveld is de keuze gevallen op Jordan Henderson, Sivert Mannsverk, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Brian Brobbey is de eenzame aanvaller in het 5-4-1-systeem van Van ‘t Schip.

“De knoop was vrij snel doorgehakt”, vertelt Van ‘t Schip voorafgaand aan het Conference League-duel voor de camera van ESPN. “Je wil verder met waar je aan begonnen bent en de jongens zijn voldoende uitgerust om weer te spelen.”

Wel weet de trainer voor de wedstrijd al dat in ieder geval Mannsverk de negentig minuten niet vol zal maken. “Hij heeft nog niet veel wedstrijden in de benen. Voor die positie hebben we natuurlijk ook nog Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen.”

Voor Bergwijn (hamstring) en Berghuis (knie) komt de wedstrijd nog te vroeg, al worden zij wel snel terugverwacht. Achter de naam van Berghuis stond nog een vraagteken, maar de rechteraanvaller is niet opgenomen in de wedstrijdselectie.

Om 18.45 uur trappen Ajax en Aston Villa af in de Johan Cruijff ArenA in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Conference League.

