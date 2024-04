John van den Brom ontvangt officiële aanbieding van Vitesse

John van den Brom kan officieel terugkeren als trainer in Nederland. De 57-jarige oefenmeester heeft een aanbieding ontvangen van Vitesse, de club waar hij al enige tijd gesprekken mee voert. Van den Brom was als speler en als trainer actief bij de Arnhemse club.

Of Van den Brom ook daadwerkelijk aan het roer komt te staan bij Vitesse hangt vooral af van de reddingsoperatie. De Arnhemmers kregen vorige week achttien punten in mindering en zijn daardoor officieel gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie.

Vitesse krijgt volgend seizoen een begroting voor plek vijf tot en met acht, zo is duidelijk geworden. De noodlijdende club moet noodgedwongen opnieuw beginnen, mits de licentiecommissie van de KNVB goedkeuring geeft aan het reddingsplan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Telegraaf meldt dinsdag dat Vitesse vol inzet op de terugkeer van Van den Brom. De Arnhemmers willen voor het einde van de maand duidelijkheid. Op dit moment is interim-trainer Edward Sturing de hoofdverantwoordelijke in GelreDome.

Van den Brom is een echte clubman. Als speler was hij tussen de jaren 1986 en 1993 en 1996 en 2000 actief bij Vitesse. In het verleden, in het seizoen 2011/12, was hij ook al de eindverantwoordelijke bij de Arnhemmers.

En nu staat de oefenmeester dus open voor wederom een dienstverband bij Vitesse. Hem wacht de loodzware klus om Vitesse enigszins uit het slop te trekken. Van den Brom is zich bewust van de uitdaging, maar wil de noodlijdende club graag de hand toereiken.

Van den Brom is clubloos sinds zijn ontslag bij het Poolse Lech Poznan in december vorig jaar. Eerder stond hij onder meer aan het roer bij FC Utrecht, ADO Den Haag, Anderlecht en AZ. Ook trainde hij het beloftenteam van Ajax in een ver verleden.

Is John van den Brom de juiste persoon voor Vitesse? Ja Nee Stem Is John van den Brom de juiste persoon voor Vitesse? Ja 77% Nee 23% Totaal aantal stemmen: 292 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties