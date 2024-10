John Stones kopt Manchester City diep in blessuretijd naar zege op hekkensluiter

Manchester City is er zondag in extremis in geslaagd drie punten over te houden aan het duel met Wolverhampton Wanderers. Na treffers van Jørgen Strand Larsen en Josko Gvardiol leek er niet meer gescoord te worden, maar net als eerder dit seizoen tegen Arsenal redde John Stones zijn ploeg diep in blessuretijd: 1-2. Man City is voorlopig weer koploper, al kan Liverpool de ploeg van Pep Guardiola later op de dag weer passeren.

Bij Wolverhampton moest Ajax-huurling Carlos Forbs het stellen met een reserverol. Manager Gary O'Neil koos op de zijkanten voor Nelson Semedo en Rayan Aït-Nouri, terwijl Strand Larsen en Matheus Cunha in de punt van de aanval stonden. Aan de kant van Manchester City keerde de van een blessure herstelde Nathan Aké terug op de bank. Erling Braut Haaland was de spits, en werd in zijn rug gesteund door Sávio, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan en Jérémy Doku.

Wolverhampton, dat vooraf slechts één punt uit zeven duels had verzameld, kende een absolute droomstart op Molineux. Een prima inspeelpass vanuit achteruit belandde aan de rechterkant bij Semedo, die een zee aan ruimte voor zich zag. De Portugese wingback keek op en plaatste de bal precies goed bij de tweede paal, waar Strand Larsen binnentikte voor de 1-0 voorsprong.

Vlak na de 1-0 miste Bernardo Silva de kans op de gelijkmaker, maar Man City mocht vooral zijn handjes dichtknijpen dat het in die fase bij 1-0 bleef. Cunha ging een één-tweetje aan met Strand Larsen en gaf precies op tijd mee aan de mee opgekomen Semedo, die de verdediging van Man City te snel af was en oog in oog met Ederson kwam te staan. Semedo zette zijn actie net te ver door, waardoor de Braziliaanse goalie ternauwernood redding kon brengen.

Het bleek een uiterst dure misser te zijn, daar Man City de stand vrij snel gelijk wist te trekken. Doku legde breed op de mee opgekomen Gvardiol, die vanaf randje zestien schitterend uithaalde en via de vingertoppen van José Sá de kruising vond: 1-1. Het bleek direct het laatste grote gevaar van de eerste helft te zijn.

Ook na de Engelse theepauze viel Manchester City tegen. De ploeg van Guardiola creëerde voor zijn doen bar weinig in Wolverhampton. Beide ploegen probeerden het in de eerste fase na rust vooral via afstandsschoten. Rúben Dias en Cunha wisten het net echter niet te vinden. Ook het inbrengen van Phil Foden, die inviel voor Doku, bracht niet direct het gewenste effect voor City.

In de slotfase drongen the Citizens meer aan, maar de scherpte ontbrak om het de hekkensluiter écht moeilijk te maken. Zo kwam Jack Grealish vanaf randje zestien wel tot een schot, dat veel te zacht was om José Sá zenuwachtig te maken. In extremis, in minuut 95, kwam het toch nog goed voor de titelkandidaat. Stones kopte keihard raak: 1-2.