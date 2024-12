John Heitinga is momenteel werkzaam als rechterhand van Arne Slot bij Liverpool, maar mocht de assistent-trainer een functie ambiëren als hoofdcoach, krijgt hij daartoe mogelijk de kans. Dat meldt The Times.

West Bromwich Albion heeft de naam van Heitinga namelijk neergepend als mogelijke opvolger van de ontslagen Carlos Corberán. De 41-jarige oefenmeester keerde onlangs terug naar zijn thuisland om aan de slag te gaan als trainer bij het worstelende Valencia.

Zodoende is er een vacante positie ontstaan op The Hawthorns. De bookmakers scharen Heitinga onder de favorieten om de vrijgekomen rol op zich te nemen. Daarvoor zou Heitinga wel Liverpool moeten verlaten.

Aan de Merseyside is de Nederlandse ex-international zeer succesvol gebleken. Onder leiding van Slot vormt hij samen met Sipke Hulshoff een trio dat momenteel het best presterende team ter wereld is.

Het zal dus ook een 'strijd' worden om de voormalig interim-trainer van Ajax los te weken bij Liverpool, schrijft de kwaliteitskrant. Mocht Heitinga echter op eigen benen willen staan, kan hij voortborduren op een groeiende reputatie.

Onlangs oogstte de Ajax-man lof van zijn naaste collega Slot over zijn werk achter de schermen bij Liverpool. Voor zijn dienstverband bij de huidige koploper van de Premier- én Champions League was hij assistent-trainer van David Moyes bij West Ham United.

West Brom staat halverwege de competitie op een achtste plek, met maar liefst elf gelijke spelen. Aankomende zondag neemt de ploeg uit de West Midlans het op tegen Sheffield United, de huidige nummer twee van de Championship.