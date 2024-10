Johan Inan weet waarom Farioli Brobbey op de bank zet en Weghorst laat spelen

Francesco Farioli heeft ervoor gekozen om niet Brian Brobbey, maar Wout Weghorst in de spits te zetten tegen FK Qarabag. Volgens journalist Johan Inan heeft het een duidelijke reden dat de Italiaanse oefenmeester Brobbey op de bank zet.

Farioli voert vier wijzigingen door ten opzichte van de 3-4 zege op Heracles Almelo. Daniele Rugani, Kian Fitz-Jim, Christian Rasmussen en Wout Weghorst verschijnen aan de aftrap bij Ajax.

Via X weet Algemeen Dagblad-journalist Inan te melden dat Farioli een duidelijke onderbouwing heeft bij zijn keuze voor Weghorst en Rasmussen. Laatstgenoemde speelt in plaats van Bertrand Traoré.

“De wissel Brobbey-Weghorst is niet alleen op technische of tactische gronden”, schrijft Inan. “Het fysieke aspect weegt voor Farioli ook erg mee. De trainer wil voor de krakers tegen Feyenoord en PSV het wedstrijdritme Weghorst opkrikken en niet te veel forceren met Brobbey. Laatste geldt min of meer ook voor Traoré”, zo klinkt het.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat aantreedt met een viermansdefensie. Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) staat op de backposities, terwijl Rugani en Josip Sutalo het centrum bekleden. Het betekent voor Rugani, die de geschorste Baas vervangt, zijn basisdebuut als speler van Ajax.

Op het middenveld is Fitz-Jim de weinig verrassende vervanger van Klaassen, die zich pas laat aansloot bij de Amsterdammers en dus niet speelgerechtigd is voor wedstrijden in de Europa League. Fitz-Jim vormt het middenveld met aanvoerder Jordan Henderson en nummer 8 Kenneth Taylor.

Voorin krijgt Weghorst het vertrouwen van Farioli. De spits was afgelopen weekend goud waard met twee cruciale treffers tegen Heracles Almelo. Weghorst krijgt de voorkeur boven Brian Brobbey, dit dit seizoen pas één treffer maakte. Bertrand Traoré begint eveneens op de bank, wat een basisplaats oplevert voor Rasmussen. Mika Godts is de linksbuiten van dienst.