Johan Derksen ziet overgewicht bij Oranje: 'Geen gezicht, zo'n pens'

Zaterdag, 18 november 2023 om 08:23 • Laatste update: 10:00

Bondscoach Ronald Koeman moet nodig op dieet, zo stelt Johan Derksen vrijdagavond bij Vandaag Inside. De bondscoach van het Nederlands elftal zei het eerder deze week vaak eens te zijn met de Snor, maar kwam daar vrijdag deels op terug. Noa Vahle weet wel waar de bondscoach op doelt.

"Ja, soms heeft hij ook ongelijk. Als hij het over mij heeft", kwam Koeman vrijdag terug op zijn uitspraak dat hij het vaak met Derksen een is. "Wat dat is? Laten we dat maar niet herhalen. Maar ik ben het niet altijd met hem eens."

Bekijk het fragment hieronder:



Vahle, die namens SBS altijd aanwezig is bij de persconferenties van Oranje, ging op onderzoek uit. "Jij hebt een maand geleden gezegd dat een dikke trainer geen gezicht is", legt de verslaggeefster Derksen voor de voeten in de uitzending.

"In zo'n strak trainingspak is een pens geen gezicht", herhaalt Derksen zijn woorden nogmaals. "Daar zou ik als trainer iets aan doen. Ronald heeft de aanleg om snel dik te worden, dat heeft Erwin (de broer van Koeman, red.) niet. Maar het is geen gezicht."

Ook René van der Gijp heeft het eens aan de stok gekregen met Koeman over zijn gewicht. In 2009 zei Gijp tijdens een uitzending van VI dat Koeman, net aangesteld als trainer van AZ, 'eruitzag alsof hij veertien centimeter ontsluiting had'. "Toen heeft hij mij drie jaar niet aangekeken."

Volgens Derksen is het geen kunst om af te vallen. "Dat is even doorzetten. Als je niet eet en niet drinkt val je af. Maar Koeman heeft er een hekel aan als je grappen maakt over zijn corpulentie. Dat kun je voor zijn, hè."

Ook vond Derksen Koeman 'schandalig en onbetrouwbaar', daar hij twee jaar geleden niet had verteld over de clausule die hij in zijn contract had bij de KNVB waardoor hij tussentijds de overstap kon maken naar FC Barcelona. "Dat vind ik onbetrouwbaar ja", herhaalt Derksen.