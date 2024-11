Johan Derksen was 'doodsbang' om naar Feyenoord te gaan: 'Je was je leven daar niet zeker'

Het verhaal van BOOS en NRC over de harde kern van Feyenoord wordt donderdagavond ook bij Vandaag Inside nabesproken. René van der Gijp vindt dat Tim Hofman en de andere journalisten dit stuk ‘overal’ hadden kunnen maken, terwijl Johan Derksen er anders over denkt.

“Die harde kern van Feyenoord, dat is toch algemeen bekend dat dat wel een hele aparte...”, steekt Wilfred Genee van wal voordat hij wordt onderbroken door Van der Gijp. “Zeker, maar dat is overal, joh. Dit programma had hij ook bij ADO Den Haag en FC Utrecht kunnen maken. Dat had hij overal kunnen maken.”

“Feyenoord is wel het ergste, René”, vindt Derksen. “Ik las dat stuk en het kwam allemaal bekend voor. Het is allemaal waar, dat weet ik zeker. De reactie op dat verhaal van Feyenoord was: ‘Het heeft te maken met de verruwing van onze maatschappij.’ Maar ik heb 39 jaar bij Voetbal International gewerkt en ik was doodsbang als je naar Feyenoord moest.”

“Dan reed je binnen met de deuren op slot, want als je bij het zebrapad moest stoppen dan haalden ze je zo uit de auto. Na afloop wachtte je boven in de perskamer totdat iedereen weg was en dan liep je daarna snel naar de parkeerplaats. Je was je leven daar niet zeker, joh. Het was verschrikkelijk.”

“Nu weet ik wel bij FC Utrecht, bij FC Twente...”, zegt De Snor, die dan wordt onderbroken door Gijp. “Bij Ajax zitten er net zoveel, Johan.” Derksen: “Precies, ze zitten overal, zelfs bij die kleine clubs.”

“Ik begrijp dat ze door Feyenoord een beetje beschermd worden”, merkt Albert Verlinde op. “Ze zijn bang. Iedereen is bang”, vervolgt Derksen. “Het bestuur is bang, de spelers zijn bang. Het zijn randcriminelen, hè, die harde kern. Die hebben schijt aan alles. Ze hebben een stadionverbod. Er is geen suppoost die ze tegenhoudt, er is niemand van de club die ze tegenhoudt.”

‘Ik denk dat het wel meevalt ten opzichte van vroeger’

“De spelers spelen goede vriendjes met ze omdat ze bang zijn dat ze anders een bommetje voor de deur krijgen. Iedereen is bang. En terecht, hoor. Bij de voorzitter van ADO Den Haag werden vroeger elke zondagavond de ramen ingegooid.” Chris Willemsen, die aan de bar zit, denkt dat de problemen met supporters vroeger erger waren. “Ik vind dat het wel meevalt ten opzichte van de jaren ’80 en ’90. Toen gebeurden er veel meer gekke dingen.”

“Dat vind ik ook wel, ja. Je hoort toch veel minder nu?”, zegt Van der Gijp. “Ja, maar de clubs praten het goed. Ze schuiven het onder het tapijt”, is Derksen van mening. Van der Gijp: “Dat zeggen wij zo vaak, Johan. Tussen 56.000 mensen heb je er altijd een paar tussen zitten die niet goed bij hun hoofd zijn.” Derksen pleit voor maatregelen. “Nee, maar als ze nou eens beginnen met te zeggen dat ze niet meer naar uitwedstrijden gaan. Dat scheelt al een hele hoop vechtpartijen.”